Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 aprile 2021: Marcello rischia di finire in prigione

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'8 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Adelaide è preoccupata per la salute di Vittorio, ancora dolorante per via dell'incidente. La Contessa decide quindi di inviare a casa Conti il suo medico, per testare le reali condizioni del direttore de Il Paradiso. Il Mantovano ha messo di nuovo nei guai Marcello. La sua deposizione rischia di far finire in carcere il povero Barbieri. Gabriella si confida con Salvatore e i due, che sembrano aver ritrovato una certa alchimia, pensano con nostalgia alla loro storia. Intanto al grande magazzino un evento inaspettato rischia di mettere nei guai le Veneri: qualcuno ha rubato alcuni capi della nuova collezione.

Marcello rischia di finire in prigione nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'8 aprile 2021

Il Mantovano rischia di mettere Marcello di nuovo con le spalle al muro. Il criminale ha rivelato alla polizia che il Barbieri ha collaborato con lui e ora il barista potrebbe finire in manette. Il ragazzo è molto in ansia e spera che le cose possano sistemarsi e soprattutto che possa liberarsi finalmente di questo dannato incubo. Ludovica cerca di stargli accanto. Tra i due ragazzi c'è ormai una passione infuocata. Intanto Adelaide è molto preoccupata. Vittorio è stato vittima di un incidente mentre si recava a Parigi ed è stato costretto a tornare a casa dolorante e senza aver chiarito con Marta. La Contessa ha così deciso di inviare a casa Conti il suo medico, affinché si accerti delle sue condizioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore e Gabriella ripensano al passato

Gabriella è in grande difficoltà. Dopo aver trovato al lettera di Arturo, in cui il Bergamini accusa di traffici illeciti Umberto, la Rossi non sa cosa fare. L'improvvisa scomparsa di Delfina le ha impedito di raccontare tutto a Cosimo e ora, sempre più in crisi, cerca di esorcizzare la sua preoccupazione confidandosi con Salvatore. La stilista trova grande supporto nell'Amato e tra i due è innegabili ci sia ancora una bella alchimia. Trasportati dal momento, i ragazzi si scoprono nostalgici della loro storia d'amore. Che ci sia ancora una speranza tra loro? Gabriella è ancora innamorata del buon Salvo? Le cose potrebbero complicarsi!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Un furto sconvolge le Veneri

Dora è sempre più presa dal suo nuovo cliente. La ragazza ha perso totalmente la testa per lui ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che non sarà facile per la giovane, riuscire a coronare i suoi sogni romantici. Intanto le Veneri finiscono lo striscione creato per sostenere la squadra ciclistica ma un furto rischia di mandare a monte la loro organizzazione e il loro entusiasmo. Qualcuno ha rubato alcuni capi della nuova collezione e tutti in negozio sono disperati. Chi sarà il colpevole? Ancora una volta il Paradiso è vittima di un misterioso ladro. Cominciano le ricerche!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.