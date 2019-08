Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 agosto 2019: Nicoletta delusa da Riccardo annulla le nozze

Anticipazioni TV

Nicoletta è delusa da Riccardo e ha deciso di annullare le nozze con lui. Agnese vince alla lotteria de Il Paradiso ma rifiuta il premio.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 8 agosto 2019, Nicoletta è furiosa e vuole annullare le sue nozze con Riccardo. Il ragazzo le ha tenuto nascosta la sua dipendenza da antidolorifici e lei proprio non sa se perdonarlo. Intanto Agnese vince alla lotteria del Paradiso ma non accetta il premio a causa del suo passato…ma scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Nicoletta vuole annullare le nozze in questa puntata de Il Paradiso delle Signore dell'8 agosto 2019

Riccardo ha detto a Nicoletta di avere una dipendenza da oppiacei e la Cattaneo non l'ha presa per nulla bene. Con dolore ha appreso che il suo compagno non solo le ha ancora una volta mentito ma anche che è intrappolato in un complesso vortice. Delusa da questo atteggiamento, decide di annullare le loro nozze, provocando ovviamente lo sdegno di sua madre Silvia, che non è d'accordo con la scelta di sua figlia. Marta, che ha sempre cercato di aiutare suo fratello, esorta Nicoletta a cambiare idea e soprattutto a non lasciare solo Riccardo proprio in questo momento delicato.

Agnese vince alla lotteria del Paradiso ne Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso si prepara a consegnare i premi della lotteria, organizzata da Vittorio dopo Natale. Il vincitore del primo premio è Agnese ma la signora Amato non sembra entusiasta. Decide infatti di non accettare per paura di possibili conseguenze a causa di un fatto avvenuto in passato in Sicilia. Intanto Riccardo cade ancora una volta in tentazione e assume nuovamente degli antidolorifici, procurati da Ludovica. Proprio in quel momento arriva Nicoletta a casa Guarnieri, pronta a dare al ragazzo una seconda opportunità.

