Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 ottobre 2021: Anna è in pericolo! Massimo fa paura...

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 7 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Anna è in pericolo! Massimo, il suo ex, continua a tormentarla. Il Riva si presenta al Circolo chiedendo della Imbriani ed è subito chiaro che non abbia per nulla buone intenzioni. Vittorio finalmente scopre che la sua vecchia amica è tornata a Milano e che non naviga in buone acque. Il Conti decide di aiutarla come sta già facendo Roberto. Armando intanto prende una decisione difficilissima su Agnese e sulla loro storia d'amore. Cosa avrà in mente il Ferraris?

Anna è in pericolo ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 ottobre 2021

Anna è tornata a Milano dopo la tragica morte di Quinto. La Imbriani deve riprendere in mano la sua vita ma il grave lutto che l'ha colpita, non le permette di ritrovare la felicità. L'ex Venere ha preso servizio al Circolo, come cameriera e Roberto sta cercando di darle una mano come può, non rivelando ancora nulla al suo amico Vittorio. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che le cose per la poverina peggioreranno. Massimo Riva, il suo ex e padre di sua figlia, tornerà a tormentarla. L'uomo si presenterà al Circolo pretendendo di vederla e sarà immediatamente chiaro che non ha buone intenzioni. Anna dovrà guardarsi le spalle!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio scopre del ritorno di Anna

È diverso tempo che Roberto nasconde Anna da Vittorio. Il Landi ha promesso alla sua amica di non dire nulla al Conti, almeno fino a quando lei non si sentirà più sicura. La Imbriani non vuole creare problemi a nessuno e sa che il direttore de Il Paradiso farebbe di tutto, anche troppo, per tirarla fuori dai guai. Il segreto dell'ex Venere sembra essere al sicuro ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, dopo il ritorno di Massimo Riva, le cose cominceranno a farsi più complicate. Vittorio scoprirà finalmente che la sua vecchia amica è in città e prometterà di darle una mano insieme al Landi. Gli spoiler ci rivelano che le offrirà un lavoro nel grande magazzino ma anche che Anna non ne sarà entusiasta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Armando prende una decisione difficile su Agnese

La relazione tra Armando e Agnese ha subito un brusco stop a causa del ritorno di Giuseppe. La sarta ha deciso di assolvere ai suoi doveri di moglie e ha così preso le distanze, sebbene a malincuore, dal capo magazziniere. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Ferraris, ormai certo di non poter più sperare in un ritorno dell'Amato tra le sue braccia, prenderà una decisione difficilissima. Spezzerà il cuore di Agnese, ancora innamorata di lui? E cosa succederà quando la donna scoprirà che suo marito ha un figlio segreto in Germania, pronto a spuntare fuori da un momento all'altro?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.