Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 ottobre 2020: Nicoletta decisa a riprendersi Riccardo...

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 7 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Nicoletta rivela a Silvia di non riuscire a stare lontana da Riccardo nonostante il ragazzo sia prossimo alle nozze.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata del 7 ottobre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Nicoletta confessa a Silvia di essere ancora innamorata di Riccardo e di non riuscire a stargli lontano nonostante il suo amato stia per sposarsi e per avere un altro figlio. Intanto Roberta, dopo la rottura con Federico, si avvicina molto a Marcello, che la ricopre di mille attenzioni. Intanto Rocco affronta la licenza elementare mentre Ludovica confessa a sua madre la verità sulla sua finta gravidanza. Flavia, pur in disaccordo, promette alla ragazza di starle accanto. Agnese invece scopre l'anello che Cosimo ha regalato a Gabriella e ne parla con Salvatore.

Nicoletta vuole riconquistare Riccardo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 ottobre 2020

Tra Nicoletta e Riccardo si riaccende la passione. La Cattaneo è tornata a Milano, dopo aver rotto con Cesare ed è decisa a chiudere per sempre il suo matrimonio con il Diamante. Finalmente tra le braccia della sua famiglia, la ragazza può rilassarsi e confessare a sua madre la verità sui suoi sentimenti. Nicoletta rivela a sua madre che non riesce a stare lontana dall'uomo che ama, pur sapendo che Riccardo sta per sposare un'altra donna da cui aspetta un figlio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese scopre l'anello di fidanzamento di Gabriella

Federico ha lasciato Roberta e ora la Pellegrino si è avvicinata moltissimo a Marcello. Il Barbieri, felice di aver finalmente una chance con la bella Venere, la ricopre di attenzioni e la sprona a dare il meglio di sé in previsione del suo imminente esame universitario. Intanto Rocco si trova ad affrontare la licenza elementare e Armando e Irene lo aiutano a ripassare. Agnese invece scopre l'anello di fidanzamento che Cosimo ha regalato a Gabriella e corre a informare Salvatore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica rivela alla madre di non essere incinta

Flavia è arrivata a Milano e scoperto del ritorno di Nicoletta, ha minacciato Silvia di tenere sua figlia lontana da Riccardo. La Brancia non intende accettare alcuna intromissione nella vita di Ludovica, ormai prossima alle nozze con il Guarnieri. Ma Ludovica ha un segreto da confessare alla sua adorata mamma. La ragazza le rivela di non essere incinta e di aver ingannato il Guarnieri pur di farsi sposare. Flavia sconvolta e in disaccordo con la mossa della figlia, promette comunque di starle accanto e di mantenere il silenzio sul suo segreto.

