Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 giugno 2019: Vittorio ruba dei soldi dalla cassa del Paradiso

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 7 giugno 2019, Nicoletta nasconde ai genitori e a Clelia di passare un romantico pomeriggio con Riccardo, Vittorio preleva del denaro dalle casse del Paradiso, di nascosto, per aiutare Andreina. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda su Rai1 a partire dalle 15.40.

Nicoletta mente su Riccardo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 giugno 2019

Per Antonio Amato sono momenti difficili. Il ragazzo ha perso il lavoro e vede allontanarsi l'opportunità di prendere una casa per lui ed Elena. La sua fidanzata è ancora in Sicilia e senza un appoggio difficilmente potrebbero raggiungerlo a Milano. Nicoletta intanto continua a frequentare Riccardo, nonostante l'intervento di Ludovica e le raccomandazioni del padre. La ragazza ha deciso di concedere al Guarnieri una seconda opportunità e si appresta a passare con lui un romantico pomeriggio. Per farlo però deve mentire sia ai suoi genitori che a Clelia. Riccardo mostra alla giovane un inaspettato lato di sé e l'ingenua Cattaneo cade nella sua tela.

Vittorio ruba dei soldi dalla cassa del Paradiso

Al Paradiso delle Signore vengono rubati dei soldi dalla cassa. A prenderli è stato Vittorio che, di nascosto, ha deciso di prendere il denaro per spedirlo ad Andreina in pericolo. La Mandelli ha ripreso la sua fuga dopo i consigli del Conti, ma ora ha bisogno del sostegno economico del compagno. Cosa le sarà successo? Andreina riuscirà mai a liberarsi dalla pesante accusa di aver ucciso Pietro Mori?

