Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 febbraio 2020: Agnese, turbata. Ha scoperto che Armando...

Agnese scopre che Armando ha ricevuto una lettera da Giuseppe e la fiducia nell'uomo crolla. Intanto Marta ha una lieta novella per Vittorio.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 7 febbraio 2020, vediamo che Agnese ringrazia Armando per l'aiuto che dà alla sua famiglia ma poi, quando la donna scopre che il magazziniere ha ricevuto una missiva con delle informazioni sul marito Giuseppe, non è affatto contenta. Marta rivela a Vittorio che potrebbe essere di nuovo incinta. Marcello e Roberta si trovano per caso a riflettere sulla loro relazione, ma la donna sembra aver messo da parte quello che è accaduto tra loro. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per l'episodio in onda su Rai 1 a partire dalle 15.40.

Agnese scopre che Armando ha ricevuto una lettera da Giuseppe, nelle puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 febbraio 2020

L'intesa è palese tra Agnese e Armando, la loro "storia" ha fatto un passo avanti quando la poverina influenzata è dovuta rimanere diversi giorni a casa. Armando è rimasto accanto a lei, l'ha supportata e aiutata conquistando la sua fiducia. L'incontro organizzato da Luciano in occasione della prima serata del Festival di Sanremo ha poi rinsaldato il rapporto. Insomma Agnese e Armando sembrano essere sulla strada giusta per iniziare una relazione, ma qualcosa turba improvvisamente l'Amato: Armando riceve una lettera dall'ex marito di Agnese, Giuseppe.

Il Paradiso delle Signore: Marta ha una buona notizia per Vittorio, intanto Roberta tiene a Distanza Marcello

Marta ha una lieta novella per Vittorio, dopo il recente aborto che tanto dolore ha procurato alla giovane coppia, la ragazza sospetta di essere nuovamente incinta. Come accoglierà la notizia Vittorio? Nel frattempo Marcello e Roberta, nonostante la Pellegrino abbia deciso sicura di chiudere la relazione, si ritroveranno nuovamente a riflettere sul passato. Ma si tratterà solo di un momento di debolezza, Roberta, pronta a tirar su un nuovo invalicabile muro, farà capire all'ex di aver ormai messo completamente da parte la loro storia.

