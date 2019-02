Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 febbraio 2019: Adelaide e Andreina si scontrano al Circolo

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 7 febbraio 2019, Elena chiede aiuto ad Antonio per ottenere il lavoro propostole da Anita ma l'incontro tra i due ex sarà davvero terribile. Intanto Adelaide e Andreina si trovano al Circolo e anche per loro ci sono momenti di tensione. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 15.30 su Rai1.

Nicoletta e Riccardo hanno invitato le Veneri a vedere il Festival di Sanremo a casa loro. La serata è stata un successo e tutti, il giorno dopo al Paradiso, commentano le canzoni. Vittorio ha in serbo una gradita sorpresa per le “sue donne” ma devono ancora aspettare per sapere di cosa si tratta. Intanto Elena Montemurro tenta il tutto per tutto.

Aspro scontro tra Elena e Antonio in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 febbraio 2019

Elena è alla disperata ricerca di un lavoro. Dopo che Agnese le ha messo i bastoni tra le ruote e dopo che ha rotto con Antonio, la sua vita si è notevolmente complicata. La ragazza prende però coraggio e chiede all'ex fidanzato un aiuto per riuscire a ottenere l'impiego proposto da Anita ma, come era prevedibile, l'incontro con l'Amato porterà a un aspro confronto tra i due.

Adelaide e Adreina scambio al vetriolo al Circolo

Marta ha proposto a Riccardo di entrare a lavorare al Paradiso. L'idea non incontra però il favore di Vittorio e finisce per rovinare il rapporto tra la Guarnieri e il Conti. La presenza di Riccardo sembra infatti troppo ingombrante. Intanto al Circolo l'incontro tra Adelaide e Andreina promette scintille. La rivalità tra le due donne è palese e la vicinanza della Mandelli a Umberto, preoccupa la contessa. Andreina è ricomparsa a Milano, invitata alla festa organizzata dal Guarnieri senior per festeggiare l'entrata nel mondo degli affari del figlio e ora che è tornata minaccia di creare scompiglio.

