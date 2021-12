Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 dicembre 2021: Flora in trappola! Adelaide ha un piano...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 7 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Adelaide è certa che Flora abbia in mente qualcosa di losco per scoprire la verità sulla morte di suo padre. La Contessa non può permettere che la nuova arrivata possa metterle i bastoni tra le ruote o possa addirittura metterla in pericolo. Per questo decide che è arrivato il momento di contrattaccare ed è pronta a tenderle una trappola. Intanto Stefania riceve da Vittorio il compito di affiancare Marco in redazione. La giovane non ne sarà per nulla felice e la loro collaborazione sarà molto faticosa. Agnese invece è furiosa con Armando. La sarta non è infatti contenta che il Ferraris abbia raccontato a Salvatore della loro relazione mentre tra Marcello e Ludovica qualcosa sta per andare storto. La differenza di ceto sociale comincia a creare maretta nella coppia.

Flora in trappola! Adelaide ha un piano ne Il Paradiso delle Signore del 7 dicembre 2021

Adelaide cerca di mettersi in salvo. La Contessa ha capito di essere finita in una vera e propria fossa dei leoni e non deve abbassare la guardia. Non ora che è certa che Flora abbia trovato qualcosa che potrà incastrarla. La Di Sant'Erasmo è riuscita a intercettare un telegramma che la Gentile Ravasi ha scritto per Cosimo e, capito di essere in pericolo, ha deciso di partire al contrattacco. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Adelaide si rimboccherà le maniche ed escogiterà una trappola per incastrare la sua fastidiosa ospite. Ma riuscirà nel suo intento e soprattutto Umberto starà dalla sua parte. Intanto a casa Colombo, Stefania comincerà ad ambientarsi dopo aver deciso di trasferirsi a vivere con suo padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania vs Marco, comincia la sfida

Stefania ha deciso di trasferirsi a casa di Ezio, nonostante le ritrosie di Irene. La Colombo ha così scelto di vivere con suo padre e la sua nuova vita famigliare comincia con una bella e sostanziosa colazione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il mattino riserverà però delle brutte sorprese... almeno per lei. Vittorio deciderà infatti di affidare alla sua Venere il compito di affiancare Marco nella redazione de Il Paradiso Market. Per la Colombo non sarà certo una gioia. La giovane non ha alcuna stima per il Di Sant'Erasmo e la loro collaborazione si prevede burrascosa. Ma i due dovranno trovare un punto d'accordo per il bene de Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese furiosa contro Armando

Agnese ha promesso a Tina di non rivedere più Armando ma purtroppo per lei, Salvo ha scoperto la sua relazione con il capo magazziniere ed è andato via di casa. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci hanno rivelato che il Ferraris, furioso per quello che sta succedendo, ha deciso di affrontare Salvatore per difendere la sua amata. Gli ha così raccontato una versione dei fatti edulcorata dalla verità su Giuseppe. Ma la sarta non prenderà per nulla bene questa “intromissione” e se la prenderà con lui. Intanto tra Marcello e Ludovica sembra esserci aria di burrasca. I due potrebbero allontanarsi da un momento all'altro a causa della differenza di ceto sociale, che continua a tormentare le loro vite.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.