Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 aprile 2021: Un evento drammatico sconvolge Gabriella e Cosimo...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 7 aprile 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Gabriella è decisa a raccontare a Cosimo della lettera di Arturo ma un evento drammatico cambio il corso degli eventi.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 7 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gabriella decide di rivelare a Cosimo quanto scoperto su suo padre ma l'improvvisa morte di Delfina, la madre del Bergamini, le fa cambiare idea. Dora si innamora di un cliente. Per la Venere è un colpo di fulmine ma l'amore sarà ricambiato? Salvatore ha concesso al padre il prestito. Ora l'Amato ha i soldi necessari per mettere in pratica il suo terribile piano. Intanto le Veneri hanno trovato il nome giusto per il club che sosterrà i ciclisti del Paradiso.

Gabriella costretta a mentire a Cosimo nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 aprile 2021

Gabriella ha scoperto il segreto di Umberto e non sa come fare per dirlo a suo marito. La lettera scritta da Arturo è scottante e la Rossi è indecisa sul da farsi. È sicura che Cosimo soffrirà moltissimo nel leggerla ma non può certamente continuare a mentirgli e a far finta di nulla. Ne va della loro famiglia e dell'azienda. Dopo i consigli di sua cugina Anna, la stilista decide che è arrivato il momento di raccontargli tutto e di consegnarli la missiva. Ma proprio quando le cose sembrano in via di risoluzione, un evento drammatico cambia il corso degli eventi. Delfina, la madre del Bergamini, muore improvvisamente. Gabriella si tira indietro. Non è ancora il momento giusto. Infliggerebbe solo altro dolore al suo amato consorte. Ma riuscirà a trovare il coraggio e l'occasione per raccontargli quanto aveva scoperto Arturo?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Dora innamorata

La Pasqua ha portato una ventata d'aria fresca nel grande magazzino milanese. Complice forse anche la primavera, tra le Veneri c'è molta spensieratezza. Per Dora sono in arrivo grandi novità. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la bella commessa si invaghirà di un nuovo cliente. Un uomo affascinante arrivato all'improvviso e capace di farle battere forte il cuore. Ma questo ragazzo ricambierà i sentimenti della Venere oppure no? Intanto le ragazze hanno trovato il nome per il club – con tanto di striscione - che sosterrà i ciclisti de Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Giuseppe pronto a mettere in atto il suo piano

Sofia ha convinto Salvatore a prestare il denaro a Giuseppe. Il buon barista, per amor di pace ma soprattutto di sua madre, ha deciso di cedere alle richieste del suo sempre più fastidioso padre. L'Amato senior ha così in mano la somma necessaria per mettere in atto il suo piano diabolico. Lui e il suo amico Girolamo hanno in mente qualcosa di veramente losco e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci lasciano pensare che la situazione diventerà davvero bollente per Agnese e suo figlio, costretti a dover fare i conti con una bufera di problemi in arrivo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 5 al 9 aprile 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.