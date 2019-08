Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 7 agosto 2019: Luciano infonde coraggio a Clelia per affrontare Oscar

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 7 agosto 2019, Luciano spinge Clelia ad affrontare Oscar e a non fuggire da Milano. Intanto Nicoletta e Silvia decidono di non rivelare al Cattaneo della dipendenza di Riccardo da antidolorifici …ma vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda oggi su Rai 1 sempre a partire dalle 15.30.

Luciano infonde coraggio a Clelia in questa de Il Paradiso delle Signore del 7 agosto 2019

Il marito di Clelia è arrivato a Milano e la Calligaris è molto preoccupata. La capo commessa vorrebbe lasciare la città e continuare a nascondersi ma Luciano sembra riuscire a farle cambiare idea. Già da tempo Clelia aveva il timore di essere trovata e ora, con la presenza di Oscar in città, la sua situazione si complica. Presa dal panico, vorrebbe fuggire lontano e mettersi nuovamente al sicuro ma Luciano le consiglia di comportarsi diversamente: è tempo di affrontare Oscar faccia a faccia. La convince dunque a incontrare l’uomo in caffetteria, in pubblico, per chiarirsi una volta per tutte.

Nicoletta e Silvia proteggono Riccardo dallo scandalo ne Il Paradiso delle Signore

Riccardo è stato scoperto. Ha dovuto rivelare di essere dipendente da antidolorifici oppiacei, assunti da quando è caduto da cavallo. Nicoletta e Silvia, sconvolte da questa notizia e preoccupate per la possibile reazione violenta di Luciano, decidono di non rivelare nulla. Il Cattaneo non ha mai visto di buon occhio il giovane Guarnieri e di conseguenza non ha mai dato la sua benedizione al matrimonio con sua figlia. Intanto Riccardo riceve l’ennesimo rimprovero da Ludovica. La sua bella amica continua a cercare di fargli cambiare idea sullo sposare Nicoletta, anche se questa aspetta il loro bambino.

