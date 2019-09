Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 settembre 2019: Clelia in ansia per Carletto ma il bambino...

Anticipazioni TV

Clelia può riabbracciare suo figlio Carletto mentre Silvia mette fretta a Nicoletta. La ragazza, secondo la madre, deve sposare al più presto Cesare.

Nelle anticipazioni della puntata in replica deIl Paradiso delle Signore di venerdì 6 settembre 2019, Clelia è sconvolta per la scomparsa di suo figlio mentre Enrico Petrucci – il presentatore radiofonico – si mostra interessato al talento della bella Tina. Silvia spinge invece Nicoletta ad affrettare le nozze con il dottor Cesare. Al Paradiso viene infine consegnato un uovo di Pasqua ma insieme a lui c'è qualcos'altro: Carletto. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Clelia in ansia per Carletto nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 settembre 2019

L'intero Paradiso si stringe intorno alla povera Clelia, informata dai carabinieri della scomparsa del suo bambino. La Calligaris preoccupata che Oscar la denunci, si ritrova ad affrontare un nuovo incubo. Carletto è sparito nel nulla e neanche suo padre sa dove si trovi. Intanto in radio, il presentatore Enrico Petrucci – incoraggiato da Nora – si mostra molto interessato al talento di Tina.

Silvia affretta le nozze di Nicoletta mentre Carletto torna a casa ne Il Paradiso delle Signore

A casa Cattaneo, Silvia cerca ancora una volta di mettere fretta alla figlia. La signora vorrebbe che Nicoletta si sposasse subito con il buon Cesare e fa di tutto perché le nozze si svolgano velocemente. Intanto però si reca all'appuntamento in chiesa con Don Ermanno e fa una scoperta che sa tanto di miracolo. Al Paradiso invece arriva un bellissimo uovo di Pasqua ma non è questa la sorpresa: il piccolo Carletto ricompare scatenando la gioia di tutti e rasserenando il cuore della bella Clelia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1