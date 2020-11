Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 novembre 2020: Luciano indaga sui furti. Stefania confessa...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 6 novembre 2020. Nell'episodio della Soap su Rai1, Luciano interroga le Veneri sui furti e Stefania ha qualcosa da confessare a Vittorio.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 6 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, al Paradiso si respira una brutta aria. Dopo l'arrivo di una cliente furiosa per essere stata derubata, Luciano si accorge che nella cassa mancano dei soldi. Il Cattaneo insieme alla Calligaris, interroga le Veneri, sconvolgente da quanto accaduto. Stefania sembra saperne più di quanto sembri e, vinte le sue paure, decide di parlare a Vittorio dei suoi sospetti. Intanto Maria cerca di rivelare a Rocco i suoi sentimenti ma Irene rovina il momento. Agnese invece non riesce a lasciarsi andare con Armando, nonostante cresca il sentimento tra loro.

Luciano indaga sui furti. Stefania confessa... in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 novembre 2020

Al Paradiso c'è aria di tensione. Una cliente ha appena fatto ritorno al grande magazzino urlando di essere stata derubata e tutti sono rimasti sbigottiti che possa essere successa una cosa del genere nel lussuoso Paradiso delle Signore. Ma quel che è peggio è che Luciano, a fine giornata, si accorge che mancano dei soldi dalla cassa. Il ragioniere, insieme a Clelia, comincia a interrogare le Veneri. Le ragazze sono molto colpite dalla situazione e non sanno cosa rispondere. I sospetti sono tutti concentrati sulla Colombo, la nuova arrivata. Stefania è nei guai e in effetti sembra davvero sapere cosa sia successo. Dopo essersi fatta coraggio, la ragazza decide di raccontare a Vittorio quello che sa e i suoi dubbi in merito agli strani avvenimenti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene tra Maria e Rocco

Rocco si è fatto male e non potrà partecipare alla gara ciclistica e aiutare Armando, con la cui squadra aveva deciso di gareggiare. Agnese è furiosa con suo nipote per aver girato le spalle al suo confessore mentre Maria è preoccupata per il ragazzo. La ragazza ha deciso di rivelare i suoi sentimenti al suo vecchio amico ma mentre sta per dirgli che lo ama, Irene interrompe il momento. La subdola venere lo avrà fatto a posta oppure non si è davvero accorta di aver rovinato tutto?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese non riesce a lasciarsi andare con Armando

Armando ha sconvolto Agnese mettendo via la sua fede e dimostrando alla sarta di avere intenzioni serie con lei. Il capo magazziniere ha cominciato una corte serrata ma l'Amato, forse ancora scossa per la fine del suo matrimonio o forse spaventata dai pettegolezzi che potrebbero coinvolgerla se cominciasse una nuova relazione, non riesce ancora a lasciarsi andare. È però evidente che il sentimento che unisce Agnese e Armando stia diventando sempre più forte e che sarà impossibile mettervi un freno.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.