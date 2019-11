Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 novembre 2019: Vittorio scopre che Riccardo fa il doppio gioco

Anticipazioni TV

Vittorio scopre che Riccardo sta preparando un accordo in esclusiva con Cosimo a sua insaputa. Marcello intanto viene malmenato.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 6 novembre 2019, ci rivelano che Marcello subisce una violenta aggressione dall'uomo che ha scippato Angela la sera prima. Vittorio intanto scopre che Riccardo ha preparato un contratto in esclusiva con Cosimo a sua insaputa. Vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Marcello difende Angela ma viene violentemente picchiato ne Il Paradiso delle Signore del 6 novembre 2019

A casa Barbieri c'è molta tensione. La sera prima, Angela è stata aggredita e accusa il fratello di essere stata derubata per colpa sua. Marcello, profondamente scosso da quanto successo, promette alla sorella di risolvere la situazione e decide di affrontare lo scagnozzo. Purtroppo il magazziniere ha la peggio e viene violentemente malmenato. Malconcio e visibilmente scosso, trova conforto in Roberta che, trovandolo in quelle condizioni, lo medica in caffetteria.

Vittorio scopre che Riccardo fa il doppio gioco ne Il Paradiso delle Signore

La mattina al Paradiso è piena di spunti artistici per le Veneri e per le stiliste ufficiali, impegnate nei preparativi per girare il filmato pubblicitario del Paradiso. Ma un commento di Agnese, alla presenza di Marta oltre che di Gabriella, fa aprire una discussione sulla difficoltà delle donne di conciliare lavoro e casa. Vittorio intanto scopre che Riccardo, ormai padrone delle quote Guarnieri del grande magazzino, ha firmato un contratto in esclusiva con Cosimo all'insaputa sua e del ragionier Luciano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.