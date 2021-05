Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 maggio 2021: Dante gioca sporco. La sua vittima è Cosimo...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 6 maggio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Dante gioca sporco contro Cosimo, sempre più ossessionato da Umberto.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 6 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Maria è molto infastidita per la situazione che si è creata tra lei e Rocco. La ragazza confessa ad Anna tutti i suoi timori e spera che presto le cose si sistemino. Intanto Cosimo incontra Thomas Gallo, l'investigatore italo-americano che aveva assoldato per indagare su Umberto. Il Bergamini scoprirà altri inquietanti dettagli sul Guarnieri? Intanto Dante mantiene la sua promessa e giocando molto sporco, è pronto a mettere in un angolo il marito di Gabriella a favore del Commendatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria teme di perdere per sempre Rocco

Maria ha in mente una terribile vendetta contro Irene e Rocco. Dopo aver scoperto che tra i due c'è stato un bacio, la ragazza ha deciso di tagliare i ponti sia con la sua amica e coinquilina che con il giovane Amato. Rocco è molto dispiaciuto di quanto successo e parte alla riconquista della sua compaesana. Ma non sarà certo facile convincerla a concedergli una seconda chance. La Puglisi è molto triste. Pensava davvero che il magazziniere provasse di forti sentimenti per lei ma i fatti hanno dimostrato ben altro. La ragazza è però spaventata che le cose peggiorino nel corso del tempo e confessa ad Anna i suoi timori: teme di perdere per sempre Rocco, l'unico ragazzo in grado di farle battere il cuore. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che i due ragazzi sono destinati a ricontrarsi e a fare pace. Ma stavolta sarà passione o ritornerà tutto come prima?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Cosimo indaga più a fondo su Umberto Guarnieri

Cosimo non ha intenzione di mollare la presa su Umberto. Il Bergamini è certo che Guarnieri sia invischiato in qualche losco traffico e lo ha accusato pubblicamente di essere l'assassino di Achille Ravasi. Per il momento non ci sono certezze ma il marito di Gabriella è certo che troverà dei dettagli succulenti per incastrare il Commendatore. Ripone infatti molta fiducia in Thomas Gallo, l'investigatore italo-americano che ha assoldato per le sue ricerche, con cui si incontra. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Cosimo dovrà affrontare un nuovo nemico; non solo Umberto ma anche Dante Romagnoli.

Dante gioca sporco ed è pronto a distruggere Cosimo! Ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 maggio 2021

Cosimo intende mettere ko Umberto, scoprendo tutti gli altarini del Commendator Guarnieri. Ma il ragazzo non ha fatto i conti con un nuovo e potente nemico, pronto a tutto pur di onorare una vantaggiosa promessa. Dante ha infatti assicurato a Umberto di aiutarlo a mantenere Cosimo lontano da lui e dalla sua famiglia. Il Romagnoli – sicuro di ottenere una lauta ricompensa da parte del padre di Marta – ha già cominciato a giocare sporco. Per favorire il suo alleato è però disposto a sporcarsi ancora di più le mani. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il cugino di Fiorenza si renderà ancora protagonista di piani diabolici e machiavellici e che il Bergamini dovrà guardarsi le spalle. E non mancheranno i colpi di scena!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.