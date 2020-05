Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 maggio 2020, puntata in replica: Svelato il mistero di Angela

Anticipazioni TV

Il misterioso uomo che Angela ha incontrato fuori dal Circolo è suo fratello Marcello, appena uscito dal carcere.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di domani - mercoledì 6 maggio 2020 - Vittorio e Marta finalmente sposi si svegliano pensando alla loro luna di miele. Intanto si scopre chi è il misteriso uomo che Angela ha incontrato fuori dal Circolo. Si tratta di Marcello, suo fratello appena uscito di prigione. Silvia sente Nicoletta parlare con Riccardo e critica il rapporto della figlia con il suo ex fidanzato. Vediamo insieme cosa rivela la trama della puntata in onda alle 15.40 su Rai1.

Svelato il mistero di Angela nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 maggio 2020

Marta e Vittorio finalmente sposi, si svegliano pensando alla loro luna di miele. Il loro sarà sicuramente un viaggio romantico e non vedono l'ora di partire. Il ricevimento è stato un vero successo anche se ha creato qualche problema. Cosimo, l'ammiratore segreto di Gabriella, ha fatto ingelosire Salvatore, chiedendo alla Rossi un ballo mentre Angela ha incontrato un uomo misterioso dal suo passato. Veniamo dunque a conoscenza che questo giovane incontrato per strada, è Marcello, suo fratello appena uscito di prigione. La Barbieri lo accoglie a casa sua e Roberta scopre il loro legame familiare.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Silvia furiosa con Nicoletta

Riccardo è corso in aiuto di Nicoletta, in pena per Margherita. L'incontro tra i due ha reso evidente che tra la Cattaneo e il suo ex compagno ci sia un legame ancora molto forte. Ora però nella vita di Nicoletta c'è Cesare, l'uomo che ha saputo prendersi cura di lei nel momento in cui ne aveva più bisogno e che ha accettato di fare da padre alla sua bambina. Per questo motivo Silvia, sorpresa la figlia al telefono con Riccardo, va su tutte le furie e la rimprovera dicendole di non approvare per nulla il comportamento ambiguo nei confronti del suo ex fidanzato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.