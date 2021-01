Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 gennaio 2021: fatti inquietanti al Paradiso, ma non si tratta di un Fantasma...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore del 6 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, il Paradiso è sconvolto da fatti inquietanti. Tutti pensano ad un fantasma, ma Rocco scopre la verità!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 6 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Salvo scopre che la lettera scritta alla sua ex fidanzata è in casa sua e inizia a farsi mille domande in proposito, mentre Cosimo e Gabriella decidono di invitarlo al loro matrimonio. Rocco scopre che Irene dorme in magazzino dopo essere andata via di casa per una lite con il padre, ma promette di non rivelarlo a nessuno: i due ragazzi cominciano a conoscersi meglio. Armando parla a Luciano del suo desiderio di mettere su una squadra di ciclismo con Rocco e Pietro. Intanto Clelia e Luciano sentono sempre più forte il bisogno di venire allo scoperto e mostrarsi agli altri come una coppia...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore è amareggiato. Chi trama contro di lui?

Salvatore non sembra darsi pace, la sua ex fidanzata Gabriella Rossi - è infatti pronta a convolare a nozze con Cosimo. Dopo aver corteggiato a lungo la bella stilista, il Bergamini ha approfittato della rottura con l'Amato per sedurre la ragazza. La data del matrimonio è stata fissata e lui, bello e ricco, può garantire una vita favolosa a Gabriella, quella vita che Salvatore sa di poter solo sognare. Ma a crucciare l'Ex, è molto di più del pensiero di non poter competere con l'avversario in amore, il giovane ha infatti scoperto - grazie al casuale ritrovamento di Rocco - che la bella e sincera lettera scritta alla stilista dopo la rottura, non è mai giunta a destinazione. Il ragazzo è amareggiato, quella missiva avrebbe potuto salvare la sua relazione e si domanda chi abbia possa avergli fatto un torto così grande. Purtroppo i sospetti ricadono su un' unica persona: la sua insospettabile madre. Agnese ha davvero nascosto la lettera e tradito suo figlio?

Dietro al mistero del Paradiso si nasconde Irene! Puntata de Il Paradiso Delle Signore del 6 gennaio 2021

Lo staff de Il Paradiso, da giorni è scosso da un terribile sospetto: in seguito a fatti inquietanti, si fa largo l'ipotesi che un pericoloso fantasma si aggiri nel Grande Magazzino milanese. Rocco però non riesce proprio a credere alla superstiziosa storia del fantasma e si mette subito in cerca di risposte concrete che spieghino le stranezze degli ultimi tempi. Non ci vorrà molto prima che l'Amato riesca a scoprire la verità: proprio nell'episodio in onda il ragazzo scoprirà che dietro a i misteri del Paradiso si nasconde Irene, la giovane, dopo una lite con il padre, si è infatti rifugiata nel magazzino. Ma Rocco ha un buon cuore e, compresa la situazione della poverina, accetterà di mantenere il suo segreto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Luciano e Clelia riflettono sulla possibilità di uscire allo scoperto

Federico ha detto addio a Luciano, lasciando la casa che il padre "adottivo" condivide con la bella Clelia, per permettere alla coppia di godere appieno della convivenza. Per Luciano e Clelia è giunto dunque il momento di vivere alla luce del sole la loro storia ed entrambi riflettano sulla possibilità di uscire allo scoperto una volta per tutte. Nel frattempo però, Armando, ignaro dei molti pensieri che affollano la testa del ragioniere, gli fa una impegnativa proposta: vuole rendere ancora più seria la questione del ciclismo fondando una vera e propria squadra targata Paradiso!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.