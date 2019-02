Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 febbraio 2019: Marta vorrebbe assumere Riccardo al Paradiso

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 6 febbraio 2019, Nicoletta e Federico invitano le Veneri a vedere il Festival di Sanremo a casa loro e il giovane Cattaneo ha modo di stare con la bella Roberta, per cui sta iniziando a provare dei veri sentimenti. Marta invece propone di assumere Riccardo al Paradiso, dopo che il ragazzo si è rivelato utile nel chiudere una trattativa, seguita da Vittorio. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda oggi alle 15.30 su Rai1.

Casa Cattaneo è pronta ad accogliere i suoi ospiti per la grande serata di Sanremo. È un'occasione per stare tutti insieme dopo i momenti tesi del mancato matrimonio di Nicoletta e per raccogliere idee e pensieri sul nuovo progetto del Paradiso: il Paradiso Market, vendita per corrispondenza.

Tutti a casa Cattaneo per il Festival di Sanremo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 febbraio 2019

Nicoletta e Federico hanno pensato di invitare le Veneri a casa loro per vedere tutti insieme il Festival di Sanremo. Le ragazze hanno accettato di buon grado e casa Cattaneo si riempie di gente in un attimo. È un'occasione per il giovane Federico per stare vicino a Roberta. I due fingono di essere fidanzati per ingannare i genitori della ragazza ma il Cattaneo sembra davvero avere un debole per Roberta...

Marta vuole assumere Riccardo al Paradiso

Riccardo è entrato nel mondo degli affari e come un vero Guarnieri ha dimostrato di avere fiuto. Marta si è resa conto che il suo contributo è stato determinante affinché Vittorio chiudesse un'importante trattativa. Propone dunque che il fratello sia assunto a lavorare al Paradiso ma questa idea sembra non essere ben accetta dal Conti...Intanto Elena sta cercando ancora un lavoro e Salvatore tenta di nascosto di aiutarla. La Montemurro si è ormai completamente inimicata Agnese e Antonio non la degna più di uno sguardo.

