Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 dicembre 2019: Riccardo e Ludovica si baciano ma Angela...

Angela rimane molto turbata nel vedere Riccardo e Ludovica baciarsi.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – venerdì 6 dicembre 2019 – Salvatore decide di sfidare la sorte e di accettare la proposta di Marcello di rilevare la caffetteria. Rocco ammira la bellezza di Marina mentre prova l'abito abbellito dal ricamo di Maria mentre Angela scopre Riccardo e Ludovica che si baciano e resta turbata. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Salvatore sfida la sorte nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 dicembre 2019

La decisione di Anita di chiudere la caffetteria ha scatenato la fantasia di Marcello e Salvatore. Se però il Barbieri ha le idee chiare su cosa vuole nel futuro e su come fare per ottenerlo, l'Amato è più cauto. Salvatore infatti non ha accolto con entusiasmo la proposta dell'amico di rilevare l'attività di Anita, spaventato di rovinare il suo futuro con Gabriella. Il ragazzo però cambia improvvisamente parere. Colpito dai discordi di Defois sul futuro, comincia quindi a valutare la proposta di Marcello e, con la speranza di dare una svolta alla sua situazione lavorativa, decide di sfidare la sorte.

Il Paradiso delle Signore: Angela vede Ludovica e Riccardo baciarsi

Mentre Marta e Riccardo sono molto contenti dell'allestimento delle vetrina del Paradiso, Adelaide gioisce di aver finalmente riunito Riccardo e Ludovica...o almeno è quello che crede. In effetti i ragazzi si sono riavvicinati e il Guarnieri sembra non disdegnare la compagnia della Brancia, tanto da lasciarsi andare a un bacio con lei al Circolo. Angela, là per lavoro, li coglie sul fatto e nonostante si sia allontanata da Riccardo, rimane molto turbata nel vedere questa scena. Intanto Rocco rimane ammaliato dalla visione di Marina, mentre la ragazza prova l'abito arricchito dal ricamo di Maria.

