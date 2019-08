Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 agosto 2019: Nicoletta nella morsa di Silvia

Anticipazioni TV

Silvia è sempre più determinata a far sposare sua figlia ma la sua irruenza potrebbe mettere in serio pericolo Luciano, minacciato da Umberto.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 6 agosto 2019, le Veneri corrono in soccorso di Tina e cercano di convincere Paolo a scrivere una canzone per il concorso. Intanto Silvia Cattaneo prende alcune decisioni forti riguardo la gravidanza di sua figlia Nicoletta. Luciano continua a non essere per nulla d'accordo con la moglie ma sembra avere le mani legate. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Le Veneri in soccorso di Tina in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 agosto 2019

Il concorso canoro di Tina si avvicina ma la ragazza ha bisogno di una canzone vincente. È necessario dunque l’intervento di Paolo perché scriva un inedito per la ragazza. Purtroppo però il giovane si rifiuta di dare una mano dopo essere stato estromesso dalla carriera artistica dell’Amato. Tina ha dovuto rinunciare a lui dopo la visita di un importante produttore e Paolo ha chiuso con lei ogni tipo di contatto. Tocca quindi alle Veneri cercare di convincerlo a mettere da parte il risentimento e a comporre un inedito vincente per la bella Tina. Il giovane musicista accetterà di sotterrare l'ascia di guerra?

Silvia costringe Nicoletta a decisioni estreme ne Il Paradiso delle Signore

Silvia Cattaneo prende delle decisioni sempre più estreme per la gravidanza di Nicoletta. Dopo l'incontro con Adelaide, la signora Cattaneo è più agguerrita che mai e la giovane Guarnieri è talmente succube della madre che neanche suo padre Luciano riesce a fare qualcosa. Il ragioniere si sente impotente davanti alla sofferenza della sua adorata figlia e sembra ormai essere stato escluso da ogni decisione riguardo alla sua famiglia. L'impetuosità della moglie lo mette davvero in seria difficoltà e Umberto Guarnieri gli suggerisce caldamente di trovare una soluzione a questa situazione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1