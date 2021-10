Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 5 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Agnese teme che Armando abbia una nuova compagna.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Agnese è gelosa. A casa di Armando ha trovato tracce di presenza femminile e vuole scoprire a tutti i costi di chi siano. Intanto Adelaide propone, anzi costringe Flora a trasferirsi a Villa Guarnieri, in modo da tenerla d'occhio. Umberto non prende molto bene la decisione di sua cognata; non avrebbe voluto la Ravasi a casa sua. Mentre Vittorio e i suoi collaboratori lavorano al secondo numero de Il Paradiso Market, Gloria informa tutti di doversi assentare dal lavoro per motivi personali. In realtà la capocommessa ha trovato una scusa per non trovarsi faccia a faccia con Ezio.

Agnese gelosa di Armando ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 ottobre 2021

Da quando Giuseppe è tornato, Agnese ha deciso di allontanarsi da Armando. La loro storia d'amore purtroppo non può continuare, la sarta è una donna sposata e non può sottrarsi ai suoi doveri. L'addio al Ferraris è stato però molto sofferto. I due hanno mantenuto degli ottimi rapporti ma qualcosa sembra essere cambiato... almeno secondo Agnese. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la mamma di Salvatore e Tina verrà presa da un attacco di gelosia nei confronti del capo magazziniere. L'Amato infatti scoprirà in casa di Armando alcuni segni di una presenza femminile. Armando ha trovato un'altra compagna con cui lenire le sue ferite e l'ha completamente dimenticata? In realtà il buon magazziniere sta aiutando Gloria. È lui infatti l'unico a sapere la verità sulla Moreau e ora che Ezio è tornato a Milano, sta facendo di tutto per nasconderla dal suo ex marito, in modo che i suoi segreti non vengano scoperti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide costringe Flora a trasferirsi a Villa Guarnieri

Adelaide sta indagando su Flora. La Contessa è certa che la Gentile Ravasi stia nascondendo qualcosa e vuole sapere, al più presto, qual è il contenuto della lettera che Achille ha scritto alla figlia, prima di morire. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Di Sant'Erasmo escogiterà un modo infallibile per tenere d'occhio la sua “figliastra”. Le suggerirà anzi la costringerà proprio, a trasferirsi a Villa Guarnieri. Solo avendola sotto lo stesso tetto potrà studiarne le mosse e non lasciarsi scappare alcun dettaglio importante. Umberto non prenderà però per nulla bene questa decisione. Sua cognata ha fatto una scelta pericolosa e teme che le si possa ritorcere conto. Anche loro hanno dei segreti da nascondere e nessuno dovrà mai scoprirli!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gloria lascia il Paradiso

Gloria ha paura. Il ritorno di Ezio ha messo profondamente in crisi la Moreau che dopo aver scoperto che il suo ex marito intende risposarsi, non ha più avuto il coraggio di recapitargli la dolce lettera che gli aveva scritto. La capocommessa ha le spalle al muro. Con il Colombo al Paradiso non avrà scampo. Deve trovare velocemente una soluzione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, con l'aiuto e il sostegno di Armando, escogiterà un piano per non farsi trovare nel grande magazzino: chiedere un permesso. Gloria comunicherà a Vittorio di aver bisogno di assentarsi da lavoro per motivi personali e il Conti accetterà di buon grado questa sua richiesta. Né Vittorio né le Veneri conoscono il vero motivo della scelta della Moreau ma nessuno si interrogherà più di tanto su questa strana e improvvisa novità. Saranno infatti tutti molto impegnati con il secondo numero de Il Paradiso Market.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.