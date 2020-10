Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 ottobre 2020: Nicoletta e Riccardo, finalmente si rivedono!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata del 5 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Roberta chiede a Gabriella come mai ancora non si sia lasciata andare con Cosimo, che invece con lei si è sbilanciato molto. Nicoletta, tornata a Milano, va al Paradiso per salutare le amiche e rivede Riccardo, che poi si presenta a casa sua per riabbracciare la figlia Margherita. Marcello e Salvatore hanno delle grane burocratiche con la questione dei permessi per aprire la caffetteria di sera e Armando si offre di aiutarli.

Il Paradiso delle signore Anticipazioni: Marcello e Salvatore in crisi

Mentre Roberta interroga l'amica Gabriella sulle motivazioni che la spingono a non lasciarsi andare con Cosimo, alla caffetteria Marcello e Salvatore stanno vivendo un momento particolarmente difficile. I due ragazzi si sono impegnati moltissimo per organizzare l'apertura serale della caffetteria, purtroppo le cose non sono andate come sperato, hanno infatti dovuto rinunciare al progetto, almeno per il momento, a causa della mancanza dei permessi necessari. Una grande delusione ma soprattutto una grossa perdita economica per il bar, le cui finanze sono seriamente in crisi...

Il Paradiso delle signore Anticipazioni: Nicoletta è appena rientrata a Milano

Nicoletta ha lasciato Milano per seguire suo marito Cesare a Bari, chiusa infatti la storia con Riccardo, reo di averla tradita ad un passo dall'altare, lei e Margherita - figlia del Guarnieri - erano state costrette a seguire il compagno della donna. A nulla è valso il ripensamento della Cattaneo, pronta anche a fuggire e ricongiungersi con un pentito Riccardo, Cesare aveva imposto il suo ruolo di marito e obbligato al partenza. Ma ora le cose stanno per cambiare, il matrimonio con Cesare è finito e Nicoletta e Margherita sono appena rientrate a Milano...

Riccardo e Nicoletta si rivedono, nella Puntata de il Paradiso delle Signore del 5 ottobre 2020

La Cattaneo si reca al Grande Magazzino per salutare le Veneri quando si ritrova faccia faccia con l'Ex, visibilmente sorpreso ed emozionato per il suo ritorno. Riccardo raggiungerà poi la ragazza a casa. Con la scusa di vedere la sua piccola Margherita, approfitterà per trascorrere un po' di tempo con lei...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.