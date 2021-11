Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 novembre 2021: Flora indaga sulla morte di suo padre Achille!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Flora indaga sulla morte di suo padre.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gemma è convinta che il posto da Venere venga assegnato a lei e si prepara a indossa la divisa. Intanto Flora, che non ha mai smesso di pensare che la morte di suo padre sia sospetta, torna a indagare sui rapporti che Achille aveva con i Guarnieri. Nella sua mente rimbombano ancora le accuse di Cosimo contro la famiglia di Umberto e Adelaide e lei intende vederci chiaro. Vittorio scopre da Tina che la demo non è stata registrata dall'Amato ma bensì da Anna. Salvatore, temendo che la Imbriani possa pagarla cara, prende le sue difese. Anna, grata al ragazzo per essersi comportato in modo così cavalleresco con lei, gli rivela di essere vedova e di avere una figlia. Il Conti, passata l'iniziale delusione, offrirà il suo aiuto alla sua affezionata cantante.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio sceglie la nuova Venere

Le selezioni per la nuova Venere stanno per concludersi. Gemma ha dato il meglio di sé e ha dimostrato, a parer suo, di essere la migliore. La ragazza è certa che sarà lei a prendere il posto lasciato da Paola e che finalmente lavorerà nel grande magazzino. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza centrerà l'obiettivo. Vittorio infatti, dopo aver osservato il risultato delle prove di tutte le aspiranti, decreterà che la sorellastra di Stefania è la vincitrice.

Flora indaga sulla morte di Achille ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 novembre 2021

Flora sta ormai occupando un posto in prima linea nelle trame de Il Paradiso delle Signore. La ragazza non ha mai smesso di voler conoscere la verità sulla morte di suo padre. La Gentile Ravasi è infatti ancora convinta che qualcosa non torni in questa faccenda. E così ritornerà a indagare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la stilista inizierà a raccogliere informazioni sui Guarnieri e sui rapporti che Achille aveva sia con Umberto che con Adelaide, sua moglie. Flora poi non ha dimenticato le accuse mosse da Cosimo contro la Contessa e suo cognato. Insomma la giovane si impegnerà sino a quando non avrà ben chiaro cosa il Bergamini aveva scoperto e cosa avrebbe voluto dimostrare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio scopre la verità sulla demo di Tina

Vittorio ha chiesto a Beatrice di indagare su Tina. Il Conti è certo che la ragazza gli stia mentendo ma prima che sua cognata possa ottenere qualche informazione, sarà la stessa Amato a farsi avanti. La cantante, saputo da Salvatore che Vittorio ha finanziato il film, divenendone coproduttore, ha deciso di raggiungerlo a casa sua e dirgli tutto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il direttore ne rimarrà profondamente deluso e che Salvo, per paura che Anna possa essere accusata ingiustamente, interverrà in favore della donna di cui si è innamorato. La Imbriani, colpita dal coraggio del giovane, deciderà di confessargli il perché delle sue stranezze. Gli rivelerà quindi di essere vedova e di avere una figlia. Il Conti invece, sebbene deluso, deciderà di perdonare le sue amiche e offrirà a Tina tutto l'aiuto possibile.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.