Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 novembre 2019: Riccardo vuole far annullare il matrimonio di Nicoletta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di martedì 5 novembre 2019, ci rivelano che Cesare ha le prove che Nicoletta lo stia tradendo mentre Riccardo cerca di far annullare il matrimonio della sua ex fidanzata. Marta conosce per caso Elsa, la regista che si è occupata del video promozionale del Paradiso. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Riccardo cerca di annullare il matrimonio di Nicoletta nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 5 novembre 2019

Nicoletta e Riccardo sono stati scoperti. La loro relazione extraconiugale non è più un segreto per Marta e Vittorio, che li hanno beccati mentre si baciavano. Anche Cesare però è vicino alla verità. Il Diamante ha infatti le prove che i suoi sospetti su sua moglie siano fondati e ha tutta l'intenzione di metterla con le spalle al muro. Riccardo invece sembra aver trovato la soluzione per ritornare con la sua amata. Grazie all'aiuto di Cosimo, che conosce l'Arcivescovo, il Guarnieri cerca di annullare il matrimonio della sua ex fidanzata.

Una nuova donna al Paradiso ne Il Paradiso delle Signore

Vittorio è entusiasta del lavoro fatto per il video promozionale del Paradiso delle Signore e attende che Agnese e Gabriella, ultimino i lavori per i nuovi modelli da abbinare al sogno di ciascuna Venere. Marta, sollevata dal non essere stata scelta come regista dello spot, fa un incontro casuale in caffetteria. Davanti a lei c'è Elsa, la regista che Vittorio ha chiamato per aiutarlo. La Guarnieri si rende conto di trovarsi di fronte a una donna anticonformista e sfacciata...e che forse potrebbe causarle dei problemi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.