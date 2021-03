Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marcello ospita Ludovica a casa sua. Il Barbieri vuole proteggere la Brancia e prega Armando di aiutarlo. Il capo magazziniere accetta di far rimanere la ragazza nel suo appartamento ma appena ne ha possibilità la mette in guardia: non deve far soffrire Marcello! Don Saverio incoraggia Agnese a dare una seconda opportunità a Giuseppe mentre a Il Paradiso ci si prepara per il servizio fotografico della nuova collezione di Gabriella. Il Mantovano, furioso, decide di farsi ancora più pericoloso e si introduce furtivamente a casa Ferraris con l'intenzione di aggredire la contessina.

Armando minaccia Ludovica di non fare del male a Marcello, nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Marcello ha paura per Ludovica. Dopo che le minacce de Il Mantovano si sono fatte più pesanti, il Barbieri vuole proteggere la Brancia a tutti i costi. Per farlo pensa di ospitarla a casa sua e di Armando, chiedendo ovviamente al capo magazziniere di dargli una mano. Il Ferraris accetta con riluttanza di dare ospitalità alla contessina. Teme infatti non solo che il criminale prenda di mira il loro appartamento ma anche, anzi soprattutto, che Ludovica giochi un brutto scherzo al suo protetto. È così che decide di affrontare di petto la situazione e di “minacciare” la sua ospite. Non deve permettersi di far soffrire Marcello altrimenti se la vedrà con lui!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Don Saverio spinge Agnese tra le braccia di Giuseppe

Da quando Giuseppe è tornato, Agnese non ha più pace. La sarta è profondamente innamorata di Armando ma la presenza di suo marito la mette in grande agitazione. L'Amato sa di non potersi allontanare dalla sua casa e di non poter certo divorziare. Questo la spinge a interrogarsi se sia il caso o meno di dare una chance all'uomo che per anni le è stato accanto. Don Saverio le consiglia di riavvicinarsi a Giuseppe e di accantonare per sempre i suoi sentimenti per il Ferraris. Ma cosa deciderà di fare Agnese?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il Mantovano aggredisce Ludovica

Mentre si cerca di dipanare il segreto di Gloria Moreau, torniamo a parlare della nuova collezione di Gabriella. La ragazza è riuscita a convincere Vittorio del suo lavoro e ora il Conti è pronto a realizzare un servizio fotografico per la promozione dell'abito “british” della Rossi. Il successo sarà assicurato. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che, purtroppo, per il grande magazzino e per i suoi protagonisti arriveranno tempi molto duri. Intanto il Mantovano si intrufola a casa Ferraris e aggredisce Ludovica. Quello che temeva Armando si è appena verificato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.