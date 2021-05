Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 maggio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Marcello deve prendere una drastica decisione per il suo futuro.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marcello si è ormai arreso al suo destino. Il Barbieri non potrà sfuggire alla prigione a meno che non prenda una drastica decisione: quella di fuggire da Milano. Armando sembra appoggiare questa sua scelta e gli assicura di rimanergli accanto in questi difficili momenti. Intanto Umberto cerca di convincere Vittorio a fare un ultimo tentativo per salvare il suo matrimonio. Il Conti decide di accogliere le richieste del suocere e sceglie di collaborare con Marta e Dante alla realizzazione del filmato richiesto dalla Sterling. Ma il direttore del grande magazzino impone le sue sue regole. O si farà a modo suo o l'affare potrebbe saltare!

Marcello spalle al muro! Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 5 maggio 2021

Marcello ha ormai il destino segnato: finirà in prigione. È solo questione di giorni e il povero Barbieri dovrà pagare per aver dovuto assecondare i loschi traffici de il Mantovano. Nonostante il barista sia stato solo una pedina nelle mani del criminale, i Carabinieri sono decisi a mettere dentro chiunque abbia collaborato con il lestofante. Marcello non ha più via di scampo e purtroppo è costretto a prendere una decisione che cambierà per sempre la sua vita: fuggire da Milano. L'idea non lo rendere per nulla felice ma è l'unica soluzione per evitare di finire nuovamente in manette. Armando è pronto ad appoggiarlo e gli assicura di voler fare di tutto per aiutarlo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che anche Salvatore si renderà disponibile a sostenere il suo amico. Nonostante il grande dolore per la perdita del suo socio, l'Amato prometterà di escogitare un piano per far uscire il ragazzo dalla città, senza che nessuno se ne accorga.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto spinge Vittorio a lottare per il suo matrimonio

Vittorio ha scoperto Marta tra le braccia di Dante ed è ormai disilluso: il suo matrimonio è ormai naufragato. Il Conti è pronto a gettare la spugna ma Umberto non ha nessuna intenzione di permettergli di mollare. Il Guarnieri, sempre più convinto che Vittorio sia l'uomo giusto per sua figlia, sprona il genero a lottare per il suo amore e a fare un ultimo tentativo con sua moglie. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il direttore del grande magazzino sceglierà di dar retta al suocero e di tentare il tutto e per tutto!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio torna a collaborare con Marta

L'incontro tra Umberto e Vittorio ha sortito l'effetto sperato dal Guarnieri. Il Conti ha deciso di dare un'altra chance al suo matrimonio. Ma per farlo deve impedire a Dante di passare altro tempo con Marta. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il direttore del grande magazzino approfitterà del filmato richiesto dalla Sterling, per tornare a collaborare con la moglie. I due lavoreranno di nuovo insieme e il Romagnoli non avrà più campo libero. Sarà una scelta molto astuta e che si rivelerà vincente ma prima di rimettersi all'opera, Vittorio impone le sue regole. Tutti dovranno seguire le sue direttive!

