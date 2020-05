Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 maggio 2020, puntata in replica: Marta e Vittorio finalmente sposi!

Anticipazioni TV

Il giorno delle nozze di Marta e Vittorio è finalmente arrivato e i due si giurano amore eterno.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 5 maggio 2020, è finalmente il giorno del matrimonio di Marta e Vittorio. I futuri sposi sono raggianti e sono pronti a percorrere la navata della chiesa. Al ricevimento, Cosimo approfitta dell'assenza di Salvatore per invitare a ballare Gabriella mentre Riccardo corre in aiuto di Nicoletta. La piccola Margherita sta male e la Cattaneo è sola in casa. Angela invece ha un incontro con un uomo misterioso fuori dal Circolo. Di chi si tratta. Vediamo insieme cosa rivelano la trame della puntata in onda alle 15.40 su Rai1.

Marta e Vittorio finalmente sposi in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 5 maggio 2020

Marta e Vittorio finalmente sposi! Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato e dopo aver rischiato che fosse rovinato dalla sbadataggine di Rocco, i due possono raggiungere l'altare e dichiararsi amore eterno. Il ricevimento viene festeggiato al Circolo, dove Cosimo - l'ammiratore segreto di Gabriella - invita la Rossi a ballare approfittando dell'assenza di Salvatore. Ha inizio un vero e proprio triangolo amoroso che, come vedremo, porterà grandi problemi e sofferenza al giovane e buon Amato.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Riccardo corre in aiuto di Nicoletta

Nicoletta ha deciso di non partecipare alle nozze di Marta e Riccardo ed è rimasta sola a casa con Margherita. La piccola però non sta bene e la ragazza, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, chiede aiuto a Riccardo. Il Cattaneo lascia immediatamente il ricevimento per correre dalle sue due donne, pronto a sostenere la sua ex fidanzata in questo momento delicato. Nicoletta ne sarà molto felice. Angela intanto diventa sempre più misteriosa. Fuori dal Circolo la aspetta un uomo misterioso, che ha qualcosa di importante da dirle. Chi sarà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.