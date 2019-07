Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 luglio 2019: Vittorio chiede ad Andreina di sposarlo

Anticipazioni TV

Vittorio chiede ad Andreina di sposarlo ma la Mandelli ha altri piani.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 5 luglio 2019, Vittorio chiede ad Andreina di sposarlo ma lei pensa a un nuovo piano di fuga per sfuggire alla condanna per l'omicidio di Mori. Adelaide è sempre più gelosa di Marta e del suo rapporto con Luca. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda oggi su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Vittorio chiede in sposa Andreina nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 5 luglio 2019

Vittorio preoccupato ma fiero del coraggio di Andreina ha deciso di chiederla in moglie ma la sua compagna ha in realtà altro in mente. La Mandelli sebbene abbia preso la decisione di costituirsi, sta progettando un nuovo modo per sfuggire alle autorità. La ragazza ha paura di essere condannata per l’omicidio di Mori ed è quindi necessario trovare al più presto un modo per salvarsi. Un altro elemento che la disturba è il feeling creatosi tra Vittorio e Marta; tra i due deve essere successo qualcosa che li ha profondamente legati e Andreina inizia a temere di aver perso l’uomo della sua vita.

Adelaide gelosa di Marta e Luca

Marta, con il ritorno di Andreina, si è allontanata da Vittorio, per dedicarsi alla Fondazione creata in onore di sua madre. Ha però dovuto diminuire il suo impegno al Paradiso. La Guarnieri ha finito così per avvicinarsi a Luca, da sempre interessato a utilizzare la ragazza per vendicarsi di Umberto. La sempre maggiore confidenza tra i due porta Adelaide a provare una grande gelosia nei confronti della nipote.

