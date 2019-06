Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 giugno 2019: La nuova campagna pubblicitaria del Paradiso

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 5 giugno 2019, Umberto cerca di convincere Marta a occuparsi della Fondazione dedicata a sua madre mentre Adelaide capisce che le attenzioni di Luca sono rivolte a lei e non alla nipote. Intanto Marta organizza la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio su Rai1 a partire dalle 15.40.

L'inganno di Luca in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 5 giugno 2019

Luca è riuscito a conquistare la fiducia dei Guarnieri. È bastata una ricca donazione alla Fondazione dedicata alla compianta Margherita, per ottenere quanto desiderato. Nonostante i consigli di Elio Sermoneta, il suo vecchio amico, Luca continua con il suo piano di vendetta e sa di avere una carta da giocare: Adelaide. La contessa sembra essere attratta dal suo fascino e scoprirà presto che le attenzioni dell'imprenditore sono rivolte a lei e non a sua nipote.

Una nuova campagna pubblicitaria per il Paradiso

Marta continua a lavorare con passione al Paradiso delle Signore, sostenuta da Vittorio. Il Conti ha piena fiducia in lei e le affida l'organizzazione della nuova campagna pubblicitaria. La Guarnieri organizza una giornata in giro per Milano per sponsorizzare il nuovo volto, più moderno e glamour, del grande magazzino e per farlo ha bisogno dell'aiuto delle Veneri.

