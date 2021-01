Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 gennaio 2021: Rocco scopre il segreto di Salvatore!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore del 5 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Gabriella comunica a Salvatore la data delle nozze con Cosimo mentre Rocco fa una scoperta incredibile.

Nuovo appuntamento con le Puntate inedite de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Soap per la puntata, in onda il 5 gennaio 2021 alle ore 15.55 su Rai1. Nell'episodio vediamo che Adelaide sarà sempre sempre più preoccupata per la vicinanza tra Vittorio e Beatrice, mentre Gabriella e Cosimo sembrano essere sereni dopo aver scelto la data del loro matrimonio. Mentre la Rossi chiede a Laura di preparare la torta nuziale, Rocco trova una lettera di Salvatore che potrebbe cambiare tutto. Colpo di scena, dopo il regalo di Umberto che ha deluso Federico: al Paradiso c’è un fantasma in circolazione!

Rocco scopre la verità su Gabriella e Salvatore in questa Puntata de Il Paradiso Delle Signore del 5 gennaio 2021

Gabriella Rossi è pronta a convolare a nozze con Cosimo Bergamini. Dopo aver corteggiato a lungo la bella stilista, approfittando della rottura tra lei e l'Amato, Cosimo può cantare vittoria: la data del matrimonio è stata scelta e lui, bello e ricco, potrà garantire una vita favolosa alla sua promessa sposa cancellando per sempre il fantasma di Salvatore dalla sua mente e dal suo cuore. Mentre Gabriella comunica a Laura la data delle nozze, chiedendole di preparare la torta per il gran giorno, Rocco fa una scoperta inaspettata e trova una lettera che Salvatore ha scritto per Gabriella, ma che lei non ha mai ricevuto. Il contenuto della misteriosa missiva potrebbe cambiare tutto, facendo riaffiorare i sentimenti della Rossi, che nel frattempo si è precipitata a svelare a Salvatore la sua decisione sul matrimonio con Cosimo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Beatrice e Laura nuove alleate

Beatrice è tornata a Milano e non ha potuto nascondere i suoi sentimenti per Vittorio, che sembra a sua volta non aver alcuna intenzione di allontanare la cognata. Dopo aver trascorso diverso tempo a stretto contatto durante il Natale, Adelaide è decisa a separare la nascente coppia prima che Marta faccia ritorno dal suo soggiorno a New York affrontando la cognata. Nel frattempo, Beatrice inizia ad avvicinarsi a Clelia, con la quale può parlare liberamente dell’esperienza della perdita del proprio marito, e tra le due sembra nascere un’amicizia sincera. Clelia aiuterà Beatrice ad insinuarsi nuovamente nel cuore di Vittorio? Mentre le due colleghe diventano complici, lo staff de Il Paradiso è scosso dall'ipotesi che nel grande magazzino milanese si aggiri un pericolo fantasma, a seguito del verificarsi di fatti piuttosto inquietanti...

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Umberto nei guai

Federico ha scoperto la verità sul suo passato e sulla sua nascita e, dopo aver provato risentimento per la madre Silvia, ha deciso di perdonarla e ricucire i rapporti. Federico dice addio a Luciano, lasciando la casa che l'uomo che lo ha creasciuto condivide con la bella Clelia, per permettere alla coppia di godere appieno della convivenza. Nel frattempo, Umberto ha fatto un regalo sconcertante a Federico che rimane negativamente colpito dal gesto del padre biologico. Il Guarnieri, ignaro di tutto, sta per scoprire che la sua sorpresa non ha avuto l’effetto desiderato e potrebbe reagire tutt’altro che bene alla notizia!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.