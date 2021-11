Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 novembre 2021: Salvatore scopre un dettaglio sconvolgente su Vittorio...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 novembre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina ha sempre più difficoltà nel mantenere i suoi segreti. Agnese e Giuseppe sono sempre più insistenti e vogliono che la loro bambina racconti cosa è successo tra lei e Sandro. Intanto Salvatore scopre che Vittorio ha deciso di coprodurre il film e visto che il Conti si è esposto economicamente, spinge la sorella a raccontargli – e stavolta per intero – la verità. La cantante decide di presentarsi a casa del direttore, pronta a dirgli tutto. Salvo ha anche altri problemi da risolvere. Il barista confessa a Marcello i suoi dubbi su Anna e il Barbieri, con l'aiuto di Ludovica, organizza una serata affinché il suo amico e la Imbriani possano stare insieme. Gemma dà il meglio di sé alle selezioni per il posto di Venere vacante. Otterrà il lavoro?

Salvatore scopre un dettaglio sconvolgente su Vittorio ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 novembre 2021

Vittorio ha chiesto a Beatrice di indagare su Tina. Le bugie dell'Amato stanno per essere scoperte. Il Conti ha infatti capito che la cantante gli sta mentendo e non tollera più di essere preso in giro. Per la ragazza sta per arrivare il momento di svolta. Non solo è sempre più in difficoltà con la sua famiglia ma si ritroverà con le spalle al muro quando Salvatore scoprirà un dettaglio sconvolgente sul direttore de Il Paradiso. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che il ragazzo verrà a sapere che il Conti ha deciso di coprodurre il film e che quindi si è esposto economicamente, sicuro di poter contare su Tina. Per questo Salvo spronerà la sorella a dirgli tutta la verità – e stavolta proprio tutta, tutta. L'artista si presenterà così a casa sua.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello e Ludovica aiutano Salvo con Anna

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Salvo dovrà risolvere altri problemi. Il ragazzo confiderà a Marcello i suoi dubbi su Anna e il Barbieri gli rivelerà di avere una soluzione. Con l'aiuto di Ludovica, il ragazzo organizzerà una serata romantica, in modo che il suo amico e la bella Imbriani possano riavvicinarsi. Funzionerà il loro stratagemma? Anna riuscirà a essere sincera e a rivelare le sue paure al suo nuovo dolce spasimante?

Il Paradiso delle Signore: Gemma stupisce Vittorio

Vittorio è alla ricerca di una nuova Venere che possa sostituire Paola, in maternità. Le selezioni sono iniziate e Gemma si è presentata subito al Paradiso, decisa a conquistare quel posto. La ragazza ha dimostrato di essere molto brava. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che svolgerà delle prove impeccabili. Ma il Conti ne rimarrà affascinato? Sceglierà lei tra le tante candidate? E Stefania farà il tifo per la sua sorellastra oppure sotto sotto spererà che fallisca?

