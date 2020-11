Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 novembre 2020: Vittorio contro Beatrice a causa di Pietro...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 novembre 2020. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio porta suo nipote Pietro a Il Paradiso delle Signore per fargli conoscere il suo mondo. Il Conti vorrebbe aiutare il ragazzo ma trova la ferma opposizione di Beatrice, che gli ribadisce che le decisioni di suo figlio spettano unicamente a lei. Agnese intanto chiede l'aiuto di Maria per convincere Rocco a partecipare alla gara ciclistica nella squadra di Don Saverio mentre Gabriella riceve un'allettante proposta di lavoro che la costringerà a far combaciare i suoi innumerevoli impegni.

È scontro tra Vittorio e Beatrice per colpa di Pietro in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 novembre 2020

Pietro il nipote di Vittorio è fuggito dall'Accademia Militare e il Conti si è precipitato a cercarlo. Il direttore de Il Paradiso delle Signore ha preso molto a cuore la sorte dei suoi due nipoti e di sua cognata, dopo la morte del suo amato fratello Edoardo ma Beatrice sembra non essere disposta a lasciargli così tanto spazio nella sua vita e in quella dei suoi due figli. Per questo quando Vittorio cerca un confronto con lei in merito al rientro in collegio del ragazzo, la donna – furiosa – gli ribadisce che le decisioni riguardo a Pietro spettano solo e unicamente a lei. Eppure Vittorio non si arrende e dopo aver portato il giovane Conti a conoscere il suo mondo, gli promette di occuparsi di lui.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese ha una missione da affidare a Maria

Tra Don Saverio e Armando è guerra. Tra i due uomini, di vedute completamente differenti e contrastanti, si è acceso uno scontro. Entrambi vogliono che Rocco partecipi alla gara ciclistica con la propria squadra e il ragazzo si è trovato tra due fuochi. Agnese decide di intervenire. La sarta vuole che il nipote prenda parte alla competizione insieme a Don Saverio e per convincerlo affida a Maria un compito molto speciale: persuadere il giovane Amato con il suo fascino!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Un nuovo lavoro per Gabriella

Roberta deve ancora prendere una decisione in merito alla proposta fattale dalla professoressa Barone e mentre la Pellegrino potrebbe dire addio al Paradiso delle Signore, Gabriella riceve un'allettante proposta di lavoro. La Rossi dovrà però far combaciare i suoi impegni sia nel grande magazzino sia con il nuovo impiego e di sicuro non sarà facile riuscire a far quadrare tutto. Ma poi cosa ne penserà Vittorio di questa novità? Appoggerà Gabriella o le metterà un freno?

