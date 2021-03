Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 marzo 2021: Gloria nasconde un torbido segreto...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio è entusiasta della nuova collezione di Gabriella. Superate le prime perplessità, il Conti non vede l'ora di mostrare alle sue clienti il nuovo lavoro della Rossi. Intanto zia Ernesta si presenta al Paradiso con un vestito pulito e stirato per Federico. Il ragazzo è stato invitato a cena a casa Bergamini e deve presentarsi al meglio. Gloria – la nuova capo commessa – vedendo Ernesta si nasconde. Cosa nasconde? Marcello, ormai spalle al muro, racconta ad Armando dei suoi problemi con il Mantovano. Il giovane gli rivela che anche Ludovica è stata presa di mira e che ora ha bisogno di protezione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella raccoglie i frutti della sua vittoria

Vittorio sa cosa è meglio per il suo Paradiso e quando Gabriella ha dato scandalo, ha dovuto ricorrere al suo proverbiale self control per non correre immediatamente ai ripari. Anzi - superato lo shock iniziale - il Conti ha voluto dare una chance alla Rossi, convinto della sua innata bravura. E in effetti ha dovuto ricredersi. La stilista ha avuto – come al solito – un'idea brillante. Sarà sicuramente una collezione che scatenerà qualche critica dalle signorine benpensanti ma riuscirà – è certo – a diventare un'icona per l'emancipazione femminile. Vittorio ha infatti già coniato un motto per la novità in arrivo: “Un passo avanti”. E di passi avanti lui e il suo grande magazzino ne hanno fatto tantissimi, diventando per Milano un approdo importante per la moda italiana.

Gloria è la nuova capo commessa ma nasconde un torbido segreto, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 marzo 2021

Al Paradiso delle Signore è arrivata una nuova capo commessa: Gloria Moreau. La donna – con i suoi modi gentili e raffinati – ha convinto subito sia Vittorio che Beatrice e ha ottenuto il ruolo lasciato vacante da Clelia. Con somma disperazione da parte di Irene, Gloria ha preso quindi le redini del grande magazzino, facendosi ben volere dalle Veneri. Ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che non sarà sempre tutto rose e fiori. La Moreau è infatti una donna molto misteriosa e sin dalla sua apparizione ci si domanda cosa l'abbia portata a Milano. E i sospetti diventeranno sempre più profondi quando la donna si nasconderà agli occhi di zia Ernesta, giunta al Paradiso per consegnare un vestito pulito e stirato a Federico, invitato a cena a casa Bergamini. Perché la capo commessa si è dovuta nascondere agli occhi di zia Cattaneo? Quale torbido segreto nasconde?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello rivela ad Armando i suoi problemi con il Mantovano

Ludovica è ormai alle strette. Il Mantovano si è scatenato contro di lei e non intende lasciarla in pace. La ragazza è disperata e nonostante il riserbo, è stata costretta a chiedere aiuto a Marcello. Il Bergamini sa quanto può essere pericoloso il suo nemico e vuole trovare al più presto una soluzione per salvare la Brancia – e forse anche lui – dalle grinfie del criminale. Ma se per lui la situazione sembra cristallizzata, forse c'è ancora speranza per la contessina. Marcello si confida con Armando e gli racconta quello che sta succedendo. Il barista vorrebbe che il capo magazziniere gli desse una mano, accettando di nascondere Ludovica a casa loro per darle rifugio.

