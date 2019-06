Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 giugno 2019: Luca Spinelli nei guai ma Adelaide lo aiuterà

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore di martedì 4 giugno 2019, Luca è nei guai. Viene infatti riconosciuto da Elio Sermoneta, un suo vecchio amico d'infanzia, che cerca in ogni modo di convincerlo a lasciar perdere la sua vendetta contro Umberto. Intanto il Guarnieri e Adelaide indagano sullo Spinelli mentre Nicoletta cede alle lusinghe di Riccardo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell’episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Luca in seri guai in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 giugno 2019

Luca sta riuscendo a conquistare la fiducia dei Guarnieri, grazie alla donazione alla Fondazione dedicata a Margherita. Purtroppo per lui, il suo piano potrebbe rallentare. Elio Sermoneta, un suo vecchio amico, lo vede per caso e lo riconosce. Il Sermoneta cerca di convincerlo a lasciar perdere questa assurda vendetta ma Luca è convinto di quello che fa. Piegherà i Guarnieri al suo volere e forse sa già chi gli darà una grossa mano: Adelaide! Umberto e la contessa intanto però indagano sui veri motivi che hanno spinto il loro nuovo amico a questo cospicuo aiuto.

Nicoletta perdona Riccardo

Nonostante Ludovica l'abbia messa in guardia, Nicoletta ha un debole per Riccardo. Il Guarnieri sa giocare molto bene da seduttore e riesce a farsi perdonare da lei, mostrando - falsamente - delle debolezze. La Cattaneo ha un grande cuore e vede nel ragazzo del buono, così cede alla sue lusinghe ma la pagherà molto cara. Luciano invece ci ha visto lungo. Il buon ragioniere sa che non ci si può fidare di Riccardo e tenta invano di convincere la figlia a lasciarlo perdere. Tina intanto è sempre più in difficoltà con Agnese e Vittorio le darà una mano.