Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 giugno 2019: Luca Spinelli fa il doppio gioco

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 4 giugno 2019, Umberto vorrebbe che Marta si occupasse della Fondazione dedicata a sua madre, mentre Adelaide scopre che non è sua nipote l'oggetto delle attenzioni di Luca ma proprio lei, la Contessa! Vediamo insieme cosa rivelano le trame della puntata su Rai1 a partire dalle 15.40.

Umberto cade nella trappola in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 giugno 2019

Luca sta studiando bene le sue mosse e ha utilizzato il ricordo della compianta Margherita per arrivare a colpire al cuore la famiglia Guarnieri e ottenerne la loro fiducia. Nonostante i consigli del suo amico Elio Sermoneta, lo Spinelli non si ferma e fa credere a Umberto di essere in qualche modo interessato a sua figlia Marta, tanto che il commendatore cade nella trappola e cerca di convincere la ragazza a occuparsi della Fondazione. Ma c'è qualcuno che si è accorto che Luca non è interessato a Marta e che il suo è un atteggiamento doppiogiochista. Adelaide comprende che il vero oggetto del desiderio dello Spinelli è proprio lei anche se ancora non comprende che l'uomo vuole vendicarsi della sua famiglia. La Contessa è lusingata e non può nascondere di essere anche lei attratta da questo misterioso benefattore.

Una nuova campagna pubblicitaria per il Paradiso delle Signore

Marta vive ancora il suo sogno di lavorare al Paradiso e si occupa della nuova campagna pubblicitaria del grande magazzino. Vittorio le ha dato piena fiducia, rendendosi conto del suo innato talento e ora la Guarnieri chiede l'aiuto delle Veneri, che gireranno per le vie di Milano, per far conoscere il nuovo volto - decisamente più moderno e glamour - del Paradiso.