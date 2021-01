Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 gennaio 2021: Federico dice addio a Luciano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore del 4 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Federico decide di lasciare casa di Luciano mentre Adelaide affronta a muso duro Beatrice.

Dopo la pausa di una settimana, Il Paradiso delle Signore torna con le puntate inedite. Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap per la prima puntata del 2021, in onda il 4 gennaio alle ore 15.55 su Rai1. Nell'episodio vediamo che Federico decide di lasciare casa di Luciano per permettere al padre di vivere la sua vita accanto a Clelia senza intromissioni. Intanto Adelaide affronta Beatrice. La Contessa non sopporta più la presenza della Conti accanto a Vittorio. Al Paradiso invece fervono i preparativi per l'arrivo della Befana. Carletto e Serena bisticciano per le calze ma il reale motivo del loro contendere si rivela ben presto essere il comune dolore per la morte dei loro papà.

Federico dice addio a Luciano in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 gennaio 2021

Il Natale è ormai alle spalle e per Federico è arrivato il momento di fare delle scelte. Dopo aver riallacciato – almeno in parte – i suoi rapporti con Silvia, con cui ha passato le feste, il ragazzo decide di dire addio a Luciano. Il giovane Cattaneo informa il padre della sua decisione di trasferirsi al più presto da casa sua, in modo da lasciargli spazio per convivere felicemente con Clelia. Sono dunque passati i tempi in cui Federico, furioso per il tradimento del ragioniere, osteggiava la relazione tra Luciano e la capo commessa. Ora sembra invece che sia molto felice per la ritrovata serenità di quello che, nonostante non ci siano vincoli di sangue, considererà sempre suo padre. Peccato per Umberto, il cui regalo ha turbato Federico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide affronta Beatrice

Beatrice ha approfittato dell'assenza di Marta per avvicinarsi sempre più a Vittorio. La Conti ha passato la notte di Natale con il cognato o meglio a casa di suo cognato insieme ai suoi figli. Questo quadretto famigliare infastidisce Adelaide. La Contessa sembra l'unica a essersi accorta che la vicinanza tra Vittorio e Beatrice potrebbe rivelarsi molto pericolosa per sua nipote. Decisa a porvi rimedio immediatamente, la Di Sant'Erasmo affronta la donna a muso duro. Che cosa succederà ora? Vittorio interverrà ancora una volta a favore della moglie di suo fratello o capirà le ragioni che hanno spinto Adelaide ad agire in questo modo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Carletto e Serena hanno nostalgia dei loro papà

Al Paradiso non è ancora finita la festa. Dopo la visita di Babbo Natale si attende trepidanti quella della Befana. Al grande magazzino fervono i preparativi per l'Epifania e Carletto e Serena sono in prima linea. I due bambini si stanno occupando delle calze ma tra loro succede qualcosa di inaspettato: cominciano a bisticciare all'improvviso. Molto presto viene a galla il reale motivo del loro malumore. Entrambi sentono la mancanza dei loro papà. Intanto al magazzino stanno succedendo delle cose molto strane. Di cosa si tratterà?

