Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 febbraio 2021: Salvatore combatterà per amore di Gabriella...

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 febbraio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Salvatore non intende rassegnarsi a perdere Gabriella intanto qualcuno umilia Luciano e Clelia.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Luciano sembra essere riuscito a incoraggiare Clelia tanto che la Calligaris decide di non lasciare più Milano. Ma un brutto episodio rischia di mandare a monte questo risultato. Qualcuno ha appeso, sulla parete esterna del Paradiso, dei fogli con scritte offensive nei confronti della capo commessa. Intanto Salvatore non ha intenzione di demordere. Impedirà in qualunque modo che Gabriella sposi un altro uomo. Ludovica si rende conto che Marcello non ha risolto i problemi con il Mantovano mentre Pietro comincia a mostrare un certo interesse per Stefania.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clelia e Luciano umiliati!

Clelia è pronta a fuggire. La Calligaris ha pensato che questo sia il solo modo per salvare Luciano dallo scandalo anche se le costerà molto caro. Ma il Cattaneo, forse intuendo le sue intenzioni, ha preso in mano la situazione. Il ragioniere ha cercato di incoraggiare la sua compagna, dimostrandosi come sempre molto premuroso e coraggioso. Clelia sembra quindi avere un ripensamento. Dopotutto non vorrebbe lasciare Il Paradiso delle Signore e il suo mondo, così difficilmente costruito. Ma le cose prendono una piega inaspettata. Qualcuno ha voluto umiliare pubblicamente i due amanti e ha riempito la parete esterna del grande magazzino con delle scritte offensive. Clelia e Luciano sono distrutti.

Salvatore combatterà per amore di Gabriella, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 febbraio 2021

Gabriella è pronta a sposarsi e ha mostrato alle sue colleghe il modello del suo abito da sposa. La ragazza è apparentemente entusiasta ma sappiamo che in cuor suo c'è un grande punto di domanda. Il motivo è Salvatore. Tra lei e l'Amato sembra essersi riaccesa la passione. La Rossi è però determinata a portare avanti la sua promessa. Anche Salvo ha intenzione di agire: vuole impedire il matrimonio. Il barista, dopo aver discusso animatamente con sua madre Agnese sul regalo da fare per le nozze, si dice disposto a tutto pur di riprendersi la sua Gabriella!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro innamorato di Stefania

Intanto proseguono i preparativi per le nozze di Cosimo e Ludovica è felice di essere stata scelta come testimone dal Bergamini. La ragazza però sarà determinante anche per un'altra faccenda. Al corrente di quanto stesse succedendo a Marcello, la Brancia di Montalto scoprirà che il Mantovano continua a tormentare il Barbieri. Assiste infatti a un incontro tra Marcello e un socio del Circolo, capendo che il barista fa ancora da spalla al terribile criminale. Intanto al Paradiso sta per nascere una nuova love story. Pietro è sempre più attratto da Stefania. I due ragazzi non hanno avuto dei buoni trascorsi ma sembra che siano destinati ad avvicinarsi l'uno all'altra. Vittorio e Beatrice invece, complice la panchina dell'amore, non possono fare a meno di stare vicini.

