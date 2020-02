Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 febbraio 2020: Paradiso e Caffetteria si preparano per il Festival di Sanremo

Anticipazioni TV

Fervono i preparativi in attesa dell'evento canoro, la caffetteria riuscirà ad ottenere il riscontro sperato o la concorrenza del Grande Magazzino farà fallire i piani di Salvatore e Marcello?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 4 febbraio 2020, Roberta confida a Gabriella e ad Angela di voler incoraggiare Federico affinché riprenda a lavorare al suo romanzo. Clelia intanto annuncia alle Veneri che per la finale di Sanremo, il Paradiso organizzerà la serata aperta a tutti come l'anno precedente. In caffetteria, i due soci discutono sul noleggio del televisore e Marcello coinvolge nell'iniziativa anche la starlette dei fotoromanzi da cui sembra molto preso, al punto che Roberta si scopre gelosa di lui. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per la puntata in onda domani su Rai 1 a partire 15.40.

Roberta tenta di spronare Federico, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 febbraio 2020

Nonostante la scelta di Federico di chiudere, Roberta continua a pensare a lui e a come riconquistarlo. La ragazza è inoltre sinceramente preoccupata per l'ex, teme infatti che le sue irreversibili condizioni di salute rischino di demoralizzarlo al punto da portarlo ad accantonare tutte le vecchie passioni. La vedremo infatti confidare a Gabriella di essere pronta ad insistere affinché Federico riprenda a lavorare al suo romanzo.

Paradiso e Caffetteria si preparano per l'evento dell'anno

Nel frattempo sia al Paradiso che in caffetteria fervono i preparativi per il Festival di Sanremo, mentre Clelia infatti annuncia alle Veneri l'organizzazione della solita serata aperta in cui al grande Magazzino verranno disposti degli schermi per permettere la visione dell'evento musicale, alla caffetteria, Marcello e Salvatore sono pronti ad affrontare una spesa importante: il noleggio di un televisore. I due ragazzi puntano tutto sul Festival e sperano, offrendo la possibilità di vederlo, di incrementare gli affari. Marcello ha coinvolto nell'organizzazione anche la bella modella protagonista dei fotoromanzi del Paradiso, animando così la gelosia di Roberta. La caffetteria riuscirà ad ottenere il riscontro sperato o la concorrenza del Grande Magazzino farà fallire i piani di Salvatore e Marcello?

