Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 dicembre 2019: L'idea geniale di Marcello cambia la vita di Salvatore

Anticipazioni TV

Marcello ha un'idea geniale per salvare sia lui che il suo amico Salvatore. L'Amato ha però paura di mettersi nei guai e di perdere Gabriella.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – mercoledì 4 dicembre 2019 – vedremo che Adelaide e Flavia continueranno a tessere la loro tela per avvicinare Riccardo e Ludovica. Intanto però Marcello e Salvatore hanno trovato un nuovo lavoro ma l'Amato è preoccupato che i suoi problemi lo allontanino da Gabriella. Angela invece si trasferisce da Roberta e Gabriella. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

I piani “romantici” di Adelaide e Flavia nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 dicembre 2019

Riccardo e Ludovica sono tornati a frequentarsi anche se il Guarnieri continua a tenere ben distante da lui la bella Brancia. Flavia e Adelaide hanno però altri piani per i loro ragazzi, ben consapevoli che un matrimonio tra loro sarebbe una garanzia per le loro finanze. La contessa ha tutta l'intenzione di salvare il suo immenso patrimonio, messo in pericolo da Umberto, e vuole mettere le mani sull'eredita delle Brancia, dopo la morte del capofamiglia. Il piano “romantico” delle due strateghe trova però diversi ostacoli, non ultima la presenza sempre più costante di Angela al fianco di Riccardo. La Barbieri intanto ha accettato la proposta di trasferirsi a casa di Roberta e Gabriella.

Il Paradiso delle Signore: L'idea geniale di Marcello cambierà la vita di Salvatore

Salvatore e Marcello hanno perso il lavoro alla Caffetteria. Anita ha deciso di vendere la sua attività, costringendo i due ragazzi a mettersi alla ricerca di un nuovo impiego. Marcello ha però trovato un'idea che potrebbe salvare sia lui che il suo collega. Il Barbieri è astuto e la sua iniziativa potrebbe davvero cambiare la loro vita. Il giovane Amato è però sulle spine. Ha paura che una mossa falsa possa mettere in pericolo il suo rapporto con Gabriella, in rapida ascesa come stilista del Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 dicembre 2019

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.