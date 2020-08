Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 agosto 2020: Antonio geloso di Armando!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 agosto 2020. Ecco cosa succederà nell'Episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio del 4 agosto 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Antonio è geloso di Armando, fin troppo vicino a sua madre Agnese. Vittorio si dedica al nuovo angolo cosmetici del Paradiso mentre Angela mostra affetto nei confronti di Riccardo, molto colpito dalla chiusura della banca di famiglia.

Antonio geloso di Armando in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 agosto 2020

Salvatore ha confessato a sua madre la verità su Giuseppe. Il ragazzo ha potuto contare sull'aiuto di Antonio ed Elena, tornati a Milano per l'occasione. Il maggiore dei fratelli Amato è sconvolto dalla notizia su suo padre e non sa come consolare la sua mamma. Deve inoltre fare i conti con una situazione nuova: la presenza costante, nella sua famiglia, di Armando. Il giovane guarda con sospetto al capo magazziniere, geloso del rapporto che ha instaurato sia con Agnese che con Rocco e Salvatore.

Il Paradiso delle Signore: Vittorio ha una nuova idea per il Grande Magazzino

Mentre da una parte Agnese cerca di riprendersi la sua vita e si ferisce a un dito nel tentativo di levarsi la fede, Vittorio si sta occupando del nuovo angolo del Paradiso, dedicato alla cosmesi. Il Conti ha deciso di installare nel suo grande magazzino, uno stand di cosmetici. Per farlo, si avvale dell'aiuto di Gilberto Sacco, a cui presenta la capo – commessa Clelia e la Venere Dora - scelta per occuparsi di questa nuova attività.

Il Paradiso delle Signore: Angela vicina a Riccardo

Angela invece consola Riccardo, triste e furioso per quanto scoperto sulla sua famiglia. Umberto ha infatti confessato ai suoi figli che la Banca Guarnieri sta per chiudere. Il rapporto tra la Barbieri e il Guarnieri si fa sempre più intenso.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 agosto 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.