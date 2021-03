Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 marzo 2021: Umberto scopre il segreto sconvolgente di Dante!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 31 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1, Adelaide chiede a Umberto di indagare su Dante e il Guarnieri scoprirà qualcosa di sconvolgente sul Romagnoli.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 31 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Salvatore è molto turbato da quanto sta succedendo a casa Amato. Le continue discussioni tra lui, Agnese e Giuseppe, lo stanno davvero assillando. Giuseppe gli ha chiesto un prestito ma Salvo non è molto convinto di concederglielo. Decide quindi di chiedere consiglio a Marcello e ad Armando, gli unici di cui si può davvero fidare. Anche Agnese cerca il sostegno del capo magazziniere, a cui racconta tutte le tensioni tra lei, il marito e il figlio. Tra loro è ancora evidente il grande affetto che li lega. Sofia ha una dura discussione con Giuseppe. La ragazza comincia a non sopportare più la presenza assillante dell'Amato. Marcello e Ludovica sono ormai una coppia ma Federico – all'oscuro di tutto e innamorato della contessina – cerca continuamente di passare del tempo con la Brancia. Il ragazzo rischia di avere una grande delusione d'amore. Maria rivela alle Veneri la data della sua intervista e le ragazze si organizzano per trovare un look adatto all'occasione. Umberto intanto si mette a indagare sul passato di Dante, nella speranza di trovare qualche dettaglio per liberarsi del Romagnoli. A dargli questo compito è Adelaide, infastidita dalle continue minacce di Fiorenza Gramini. Il Guarnieri scoprirà qualcosa che lo metterà seriamente sull'attenti. Cosa nasconde Dante?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese chiede aiuto ad Armando

A casa Amato la situazione sta degenerando. Giuseppe ha chiesto un prestito a Salvatore ma il ragazzo, in accordo con sua madre, non è molto convinto che si tratti di una buona idea. I suoi tentennamenti hanno provocato, come prevedibile, una grande crisi famigliare. Giuseppe, sempre più desideroso di avere il denaro, sta rendendo la vita difficile sia a suo figlio che a sua moglie. Salvo, turbato da quanto sta succedendo, decide di confidarsi con Armando e Marcello. I due uomini sono gli unici di cui si fida veramente ed è sicuro di trovare in loro un valido supporto. Anche Agnese sente la necessità di sfogarsi con qualcuno e sceglie di parlare con il Ferraris. Il faccia a faccia tra la sarta e il capo magazziniere dimostrerà che l'amore tra i due non è mai tramontato. Chissà se quest'ultima pazzia del signor Amato, porterà la buona Agnese a decidere di lasciarsi definitivamente alle spalle il passato e di ributtarsi tra le braccia del suo vero amore.

Umberto fa una scoperta sconvolgente su Dante nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 31 marzo 2021

Il segreto di Dante e Marta è ormai stato scoperto. Marta ha sconvolto Adelaide e ora la contessa sa quale tipo legame c'è tra sua nipote e il Romagnoli. La Di Sant'Erasmo è molto preoccupata e Fiorenza non fa altro che acuire la sua ansia. La Gramini, a conoscenza pure lei del bacio scambiato tra suo cugino e la Guarnieri, sta usando questa informazione per liberarsi, definitivamente, della sua rivale. Tenuta sotto scacco dalla sua acerrima nemica, Adelaide pensa a un piano per sfuggire alla morsa della vice direttrice del Circolo. E per farlo, sguinzaglia Umberto. Il Guarnieri ha il compito di indagare su Dante e di scoprire qualsiasi cosa possa essere utile alla nobildonna per rispondere ad armi pari. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il commendatore centrerà l'obiettivo. Scoprirà infatti qualcosa di davvero molto succulento sull'uomo che sta mettendo a repentaglio il matrimonio di Marta e Vittorio. Per la contessa è una grande vittoria ma cosa nasconde il Romagnoli ma soprattutto, la famiglia Guarnieri si salverà dall'umiliazione?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Federico tenta di conquistare Ludovica

Marcello e Ludovica sembrano ormai inseparabili. I due fanno ormai coppia fissa e sembra che si sia accesa la fiamma della passione. Tutto però lontano da occhi indiscreti. Nessuno deve sapere della loro relazione. E proprio per questo che Federico continua a fantasticare sulla Brancia. Ormai completamente invaghito di lei, il buon Cattaneo cerca di attirare l'attenzione della contessina in ogni modo ma rischia di avere una grande delusione! Intanto Maria diventerà una star. La ragazza dovrà rilasciare un'intervista sulla nuova collezione di Gabriella e le Veneri sono felici di darle una mano a scegliere il look. Sofia invece, esasperata dal suo doppio lavoro, ha una brutta discussione con Giuseppe.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.