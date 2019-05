Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 maggio 2019:

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 31 maggio 2019, Salvatore e Antonio cercano di aiutare la sorella Tina a far calmare la madre Agnese, che ha scoperto la verità sulla figlia. Marta invece accetta l’invito a cena di Luca Spinelli e una ripicca contro Vittoriopotrebbe trasformarsi in una bella serata. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda su Rai1 a partire dalle 15.40.

Marta a cena con Spinelli nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 31 maggio 2019

Nicoletta è profondamente sconvolta dalla verità rivelatale da Ludovica, che è così riuscita nel suo intento di sabotare il piano del suo amico. La Cattaneo si confida con Clelia e sua madre,Silvia Cattaneo, spregiudicata e sibillina moglie di Luciano, va su tutte le furie visto che non ammette che nessuno ficchi il naso nelle questioni della sua famiglia. Riccardo è inoltre un buon partito e Silvia vorrebbe che la loro amicizia diventasse qualcosa di più. Marta è invece ancora infuriata per la questione di Andreina e per il fatto che Vittorio le ha mentito, aiutando di fatto una pregiudicata. Quando poi scopre che il Conti ha rubato una delle sue idee per usarla in una pubblicità del Paradiso, va su tutte le furie e decide di accettare l'invito a cena di Luca Spinelli. La serata, nata come una ripicca, riserva delle sorprese e la ragazza capisce di avere delle cose in comune con Luca. Purtroppo ancora non sa che l'uomo galante che ha davanti ha una doppia faccia e sta corteggiando anche sua zia Adelaide.

Salvatore e Antonio in soccorso di Tina

Salvatore e Antonio cercano invece di aiutare la sorella Tina, dopo che la madre ha scoperto del suo lavoro al Paradiso come Venere. Agnese è una donna tradizionalista e non tollera che sua figlia lavori e che sia una commessa di un lussuoso e "volgare" grande magazzino. La giovane Amato sarà costretta a lasciare il suo lavoro oppure sua madre cederà alle richieste dei suoi figli?

