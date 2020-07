Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 luglio 2020: Salvatore scopre la verità sul padre

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 31 luglio 2020. Ecco cosa succederà nell'Episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio del 31 luglio 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, tra Luciano e Silvia cresce la tensione e questo condiziona il povero Federico. Salvatore torna a Milano con brutte notizie su Giuseppe. L'uomo non è stato arrestato ma una ben più orribile verità sconvolge la famiglia Amato. Clelia intanto accetta l'invito di Ennio e Marta dà a Cosimo l'idea giusta per trattare con le operaie e sedare lo sciopero.

Tensione tra Luciano e Silvia in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 31 luglio 2020

La situazione tra Luciano e Silvia sta diventando sempre più insostenibile dopo lo scontro al Paradiso. Il Cattaneo non ha saputo trattenere i nervi e ha aggredito Umberto, davanti a tutti. Silvia non sa più come calmare suo marito e Federico comincia a sospettare che tra i suoi genitori sia successo qualcosa di talmente grave da non poterne neanche parlare. Il ragazzo tenta comunque di avere delle spiegazioni ma non sa che sta per scoprire una verità più grande di lui. Clelia, che ancora non si capacita dello scatto d'ira di Luciano, accetta un altro invito galante da parte di Ennio e stavolta senza Carletto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore scopre la verità su suo padre

Marta ha trovato un'idea geniale per trattare con le operaie della fabbrica Bergamini, in sciopero ormai da giorni. Cosimo si è lasciato convincere a seguire i consigli della Guarnieri e in effetti, grazie a lei, la situazione torna alla tranquillità. Un bel sollievo visto che lo sciopero avrebbe comportato un ritardo terribile nelle consegne e una grave perdita economica per il Paradiso. A casa Amato intanto si urla alla tragedia. Salvatore ha scoperto la verità su suo padre e torna a Milano per informare la famiglia delle brutte notizie su Giuseppe. Agnese ha il cuore spezzato! Giuseppe non è stato arrestato ma c'è una ben più terribile verità, in grado di sconvolgere tutti.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 luglio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.