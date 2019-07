Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 luglio 2019: Marta abbandona il Paradiso per un altro lavoro

Anticipazioni TV

Marta ha ricevuto un'allettante proposta di lavoro. Un editore ha infatti notato il suo talento. Vittorio è però contrario.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 31 luglio 2019, Andreina non racconta a Vittorio del ricatto di Umberto mentre Marta riceve una proposta di lavoro da un editore e valuta di lasciare il Paradiso delle Signore. Il Conti non prende per nulla bene questa notizia e non vuole che la ragazza lasci il grande magazzino. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Andreina nasconde il ricatto di Umberto in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 31 luglio 2019

Umberto ha ricattato Andreina e ora la Mandelli sta pagando a caro prezzo il suo rifiuto di cedergli le sue quote del Paradiso, in cambio della libertà. Nonostante la vita in carcere si faccia sempre più dura, Andreina non demorde e decide di tenere all'oscuro Vittorio. Non vuole infatti turbare il suo compagno. ll Conti è infatti preoccupato per un’altra vicenda, che potrebbe creare problemi nel grande magazzino e… nel suo cuore. Andreina capisce dunque che non è il momento opportuno per raccontargli la terribile verità.

Marta lascia il Paradiso ne Il Paradiso delle Signore

Vittorio è spaventato che Marta possa abbandonare il suo posto al Paradiso. La Guarnieri ha partecipato al Premio Internazionale della Pubblicità mostrando a tutti il suo enorme talento e un editore le ha proposto di lavorare per lui. È un'opportunità allettante ma che comporterebbe lasciare per sempre il grande magazzino milanese e Vittorio… Questioni lavorative si mischiano con quelle sentimentali e forse sia Vittorio che Marta non hanno dimenticato i sentimenti reciproci, che li hanno uniti fino al ritorno della povera Andreina. Intanto la rottura tra Nicoletta e Riccardo inizia ad avere ripercussioni anche su altre persone. Luciano e Federico hanno infatti un duro confronto che, forse, chiarirà finalmente le loro opposte posizioni.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1