Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 gennaio 2020: Roberta vuole riconquistare Federico ma Marcello...

Anticipazioni TV

Roberta è decisa a riprendersi Federico ma la presenza di Lorena intorno a Marcello potrebbe farle cambiare idea.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – venerdì 31 gennaio 2020 – mentre Ludovica scopre con fastidio che Angela lavora al Paradiso, Rocco attira l'attenzione di Marina e Irene. Roberta invece è decisa a riconquistare Federico ma deve fare i conti con Marcello e Lorena, pericolosamente sempre più vicini. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Ludovica scopre che Angela lavora a Il Paradiso delle Signore nella puntata della soap del 31 gennaio 2020

Il Paradiso è diventato un set per un fotoromanzo. Al grande magazzino c'è grande fermento e Riccardo invita Ludovica a raggiungerlo, per mostrarle tutte le grandi novità. Ad attendere la Brancia c'è però una sgradita sorpresa. La ragazza scoprirà infatti che Angela è una nuova Venere. Ludovica è fuori di sé dalla gelosia; sperava infatti di essersi liberata di lei costringendola a licenziarsi dal Circolo e ora la ritrova pericolosamente accanto al Guarnieri. Agnese intanto, ancora malata, viene sapere da Armando che Rocco è stato scelto come attore della serie a immagini.

Il Paradiso delle Signore: Roberta pronta a riprendersi Federico

Il regista del fotoromanzo ha deciso di dare una parte a Rocco e il ragazzo, dopo una seduta di trucco e parrucco, è più bello che mai. Ad accorgersi sono Marina e Irene, che rimangono letteralmente di stucco nel vedere il loro amico in un'altra veste. Roberta intanto non si è rassegnata alla fine della sua storia d'amore con Federico ed è decisa a riprendersi il Cattaneo. Ma vedere Lorena girare intorno a Marcello, finirà per farle cambiare nuovamente idea oppure la lascerà completamente indifferente?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 gennaio 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.