Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 dicembre 2019: Riccardo stupisce Angela con un regalo

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani - martedì 31 dicembre 2019 – Agnese è molto preoccupata per suo marito, di cui ha perso le tracce. Riccardo regala ad Angela un abito da sera mentre Vittorio riunisce tutta la famiglia del Paradiso per un brindisi di Capodanno. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Riccardo corteggia Angela in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 31 dicembre 2019

È il 31 dicembre e tutti si preparano a festeggiare il Capodanno. Al Paradiso si respira aria di festa, a partire dalle Veneri, che si organizzano per passare la serata insieme. Angela cammina tra gli scaffali del grande magazzino alla ricerca di un abito da sera ma a causa dei prezzi troppo alti, non si può permettere nessuno acquisto. Riccardo la osserva da lontano e quando la ragazza si allontana per tornare a lavoro, si fa incartare un abito per regalarglielo. Tra il Guarnieri e la Barbieri si è creata una strana alchimia che indispettisce sempre di più Ludovica.

Il Paradiso delle Signore: Brindisi di Capodanno al Paradiso delle Signore

Mentre Marina e Irene si sfidano per ottenere una borsetta, Agnese è molto preoccupata. È da tempo che non ha notizie di suo marito e la lettera che gli aveva spedito in Germania è appena tornata al mittente. Deve essere successo qualcosa ma per ora l'Amato vuole mantenere il segreto con suo figlio e suo nipote. Vittorio a fine serata, raduna tutta la famiglia del grande magazzino per un brindisi. È un modo per festeggiare insieme la fine di un anno fantastico per Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.