Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 ottobre 2019: Ludovica assume Marcello e si dichiara a Riccardo

Ludovica assume Marcello come suo autista e il ragazzo cerca di sedurre Roberta con la sua nuova divisa. Intanto la Brancia di Montalto di dichiara a Riccardo.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 30 ottobre 2019, Ludovica assume Marcello come suo autista e il ragazzo, con la nuova divisa, affascina Roberta. La Brancia di Montalto confesserà a Riccardo di essere ancora innamorata di lui mentre Cosimo continua a fare la corte a Gabriella, davanti agli occhi sbigottiti di Agnese. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Ludovica assume Marcello in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 ottobre 2019

Dopo il matrimonio di Vittorio e Marta, Ludovica ha fatto ritorno a Milano con sua madre. La nuova vita della Brancia di Montalto, orfana di padre, comincia con l'assunzione di Marcello, lo scapestrato fratello di Angela. Il ragazzo, impegnato sempre in bische clandestine, ha così un nuovo lavoro e con la sua nuova divisa cerca di attirare l'attenzione di Roberta, che sembra esserne colpita. Ludovica intanto confessa a Riccardo di essere ancora innamorata di lui ma il Guarnieri pensa solo al suo amore per Nicoletta.

Cosimo corteggia Gabriella sotto gli occhi di Agnese ne Il Paradiso delle Signore

Gabriella ha avuto tutto il supporto necessario per cominciare il suo nuovo lavoro di modellista al Paradiso. Cosimo, migliore amico di Riccardo, continua a braccarla e a corteggiarla velatamente. Tutto questo purtroppo sotto gli occhi sbigottiti di Agnese, che non gradisce le attenzioni che il giovane rampollo sta riservando alla fidanzata di suo figlio Salvatore. L'Amato intanto ha deciso di accettare il lavoro al Paradiso. È stato Vittorio in persona a chiederle di assumersi l'incarico e al Conti...non si può dire di no!

