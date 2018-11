Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 novembre 2018

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 30 novembre 2018, il Paradiso è in subbuglio per la settimana di Sant'Ambrogio e Vittorio deve stare attento che ogni dettaglio venga curato. Silvia Cattaneo intanto minaccia Umberto Guarnieri con un importante documento in suo possesso, …ma vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.30.

La settimana di Sant'Ambrogio si avvicina e al Paradiso fervono i preparativi per festeggiare al meglio il patrono. Vittorio deve scrollarsi di dosso ogni pensiero per assicurarsi che ogni dettaglio sia curato e che il grande magazzino sia ancora una volta icona di eleganza per Milano.

Vittorio impegnato nei preparatici per Sant'Ambrogio in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 novembre 2018

Il Paradiso delle Signore non può certo sfigurare durante la festa del patrono. Vittorio si adopera con entusiasmo ad abbellire il grande magazzino e a curare ogni minimo dettaglio che lo renda sempre più elegante ed affascinate per i clienti. Il Conti deve abbandonare ogni pensiero negativo legato a Andreina in carcere e a Marta, in procinto di abbandonare il suo lavoro al Paradiso. La Guarnieri ha infatti ricevuto un’importante proposta di lavoro che però la costringerebbe a lasciare Vittorio. Intanto Luca Spinelli è sempre più preoccupato per i suoi debiti con i soci del Circolo ma in suo aiuto arriva Adelaide.

Silvia minaccia Umberto

L’incontro tra Silvia ed Adelaide non ha dato i risultati sperati e la Cattaneo deve passare al contrattacco. Decide quindi di giocarsi la carta del ricatto e minaccia Umberto Guarnieri di rivelare delle importanti informazioni su di lui. Silvia infatti rivela a Umberto di essere in possesso di un documento che potrebbe mandarlo in rovina e lo renderà pubblico se lui non convincerà suo figlio Riccardo a sposare Nicoletta. Cosa deciderà di fare Umberto?

