Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 marzo 2021: Maria diventerà una star!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 30 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1, Gabriella propone a Maria di rilasciare un'intervista sulla loro nuova collezione.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 30 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gabriella ha spinto Maria a rilasciare un'intervista e la Puglisi, felice per questa grande opportunità, è emozionatissima. Le Veneri sono felicissime per lei e vogliono aiutarla a migliorare il suo aspetto. Cureranno il suo look e Maria sarà bellissima. Ovviamente Irene si rifiuta di dare una mano. La gelosia della Cipriani si taglia con un coltello. Giuseppe ha chiesto un prestito a Salvatore e il ragazzo, sempre più ai ferri corti con il padre, non sa come comportarsi. Salvo e Agnese riflettono se dare o meno fiducia a Giuseppe. I due hanno paura che l'uomo – come in molte occasioni – non sia sincero e questa loro titubanza, rischia di creare una crisi all'interno della famiglia. In collegio, la piccola Serena ha un compito da svolgere: scrivere un tema sulla figura paterna. La Conti dedicherà il suo lavoro a suo zio Vittorio. Beatrice, felice della scelta della figlia, non riuscirà a trattenere le lacrime. Il rapporto tra il Conti e i suoi nipoti si intensifica giorno dopo giorno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese e Salvatore in crisi. Aiutare o no Giuseppe?

Giuseppe ha chiesto un prestito a Salvatore e il giovane Amato è molto in dubbio. Aiutare o no suo padre? Il ragazzo non si fida completamente di suo padre. L'Amato senior ha tradito più di una volta la fiducia dei suoi cari e Agnese è d'accordo con suo figlio. Salvo e la sarta discutono attentamente sul da farsi. In ballo c'è l'unità della famiglia e Giuseppe insiste prepotentemente per ottenere la cifra che gli serve per il suo investimento. La situazione è esplosiva e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che le cose per Agnese e Salvatore si complicheranno ulteriormente.

Maria diventerà una star, ecco cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 marzo 2021

La collezione di Gabriella ha avuto un grandissimo successo. Dopo le iniziali difficoltà, lo stile british ha conquistato le signore di Milano e la Rossi è sulla cresta dell'onda. La ragazza è felicissima ma non vuole prendersi tutti i meriti, non da sola. È infatti consapevole che senza l'aiuto di Agnese e Maria, non avrebbe potuto raggiungere quei risultati. Ecco perché propone alle due di rilasciare un'intervista. Ma se l'Amato non vuole proprio comparire sui giornali, la Puglisi è invece entusiasta. Le Veneri sono molto contente per lei e le promettono di aiutarla a trovare un abito adatto all'occasione. Irene però, come era prevedibile, ribolle di gelosia. Non può sopportare che la sua rivale ottenga un così bel riconoscimento.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Serena dedica un tema a Vittorio

A casa Conti c'è grande commozione. In collegio, Serena si è trovata a svolgere un compito molto importante: un tema sulla figura paterna. La ragazzina ha deciso di non parlare di suo padre, di cui sente ancora terribilmente la mancanza ma di parlare di suo zio Vittorio. È lui che ha sostituito il suo papà e con lui ha stretto un fortissimo legame d'affetto. Beatrice, scoperta questa novità, non può fare a meno di essere felice e non riesce a trattenere la commozione.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.