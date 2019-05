Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 maggio 2019: Ludovica rovina il piano di Riccardo

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 31 maggio 2019

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 30 maggio 2019, Umberto fa pressione su Vittorio affinché convinca Marta a lasciare il Paradiso e a tornare agli affari di famiglia. Ludovica si intromette nella relazione tra Riccardo e Nicoletta sabotando il piano del Guarnieri. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda oggi su Rai1 a partire dalle 15.40.

Tina diventa una Venere nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 maggio 2019

Tina Amato è appena arrivata dalla Sicilia con sua madre Agnese. La ragazza ha vinto le selezioni delle Veneri del Paradiso ma di nascosto da sua madre, donna troppo tradizionalista per permettere che la figlia lavori in un grande magazzino come affascinante commessa. La bella Amato, nonostante ami il suo lavoro, inizia a sentirsi in colpa per le continue bugie che deve rifilare in casa. Decide quindi di risolvere la situazione ma finirà per peggiorare le cose. In suo aiuto corrono però i fratelli Antonio e Salvatore.

Ludovica sabota la relazione

Umberto vuole che Vittorio convinca Marta a lasciare il Paradiso delle Signore, per cui sta lavorando come fotografa. Il suo impegno al grande magazzino la allontana dai suoi doveri familiari e dalla promessa di matrimonio con il ricco Valerio. Marta viene a conoscenza dei piani del padre e va su tutte le furie mentre Riccardo deve cercare di tenere a bada Ludovica, la sua amica d'infanzia innamorata da sempre di lui. Il giovane Guarnieri - per una scommessa - sta cercando di conquistare il cuore della bella ma imbranata Nicoletta Cattaneo, figlia della spregiudicata Silvia e del ragionier Luciano. Ludovica ha tutta l'intenzione di sabotare i piani del suo amico e rivela alla giovane Cattaneo che Riccardo la sta solo ingannando.

