Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 giugno 2020, in replica: Roberta tradisce Federico

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 30 giugno 2020. Ecco cosa succede nelle Trame dell'Episodio in onda in Replica su Rai1.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio di martedì 30 giugno 2020. Nella trama della puntata in onda su Rai1 alle 15.40, Marcello e Roberta sembrano ogni giorno più complici. Silvia intanto, sempre più spaventata dal ritorno della Calligaris, è convinta che Luciano sia con Clelia. La Cattaneo raggiunge così il Paradiso e fa una scenata di gelosia alla capo commessa. Tra Umberto e Flavia è cambiato qualcosa. I due dimostrano di avere un grande feeling e Adelaide non può fare a meno di esserne infastidita.

Marcello e Roberta pericolosamente vicini in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 30 giugno 2020

Marcello ha scelto di “investire” i suoi soldi in una maniera alternativa: nelle corse dei cavalli. Il Barbieri ha infatti deciso di puntare sul cavallo vincente, nella speranza di raddoppiare la sua vincita al Totocalcio. Roberta l'ha scoperto ma invece che criticare la sua iniziativa, l'aiuta con le scommesse. I due ragazzi sembrano molto complici ma Marcello deve affrontare un problema: Armando ha scoperto il suo passato e ora il giovane deve confessare tutto a Salvatore. Per Roberta non è semplice ammettere di provare attrazione nei confronti del Barbieri. La ragazza è infatti molto spaventata di tradire la fiducia di Federico, lontano da casa per il servizio militare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Silvia contro Clelia

Silvia sta male! Per la Cattaneo le cose si sono improvvisamente complicate e quando Luciano tarda a tornare a casa crede che il marito sia con la capo commessa. La signora Cattaneo non permetterà mai più che il suo consorte si allontani da lei e la tradisca un'altra volta e decide di affrontare lei stessa la sua rivale. Giunta alla pensione dove alloggia la Calligaris, aggredisce Clelia facendole una scenata di gelosia. L'epilogo della vicenda non sarà però come la moglie di Luciano si aspettava. Il ragioniere doveva davvero trattenersi sino a tardi in ufficio per dei conteggi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Feeling pericoloso tra Umberto e Flavia

Il viaggio in Liguria ha rimesso in gioco gli equilibri di casa Guarnieri. Quando sembrava che tra Adelaide e Umberto fosse finalmente riscoccato l'amore, il commendatore comincia a corteggiare Flavia. Per la Contessa è uno smacco davvero difficile da digerire anche se si tratta di una mossa astuta, da parte di Umberto, per riuscire a convincere la Brancia a fidarsi di lui e a consegnarli la procura per la gestione del suo patrimonio. Da pericolose cupide, Flavia e Adelaide diventeranno rivali in amore ma come sappiamo, la Di Sant'Erasmo non è solita perdere!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.